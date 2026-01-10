自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

荒野求生「喝尿保命」是假的？ 專家打臉：像喝垃圾水恐加速死亡

2026/01/10 15:42

女星張鈞甯（右）曾在2016年中國實境節目《跟著貝爾去冒險》中挑戰「喝尿」引發熱議。然而專家示警，這類電視效果在真實求生中極度危險，攝入濃縮毒素恐導致尿毒症並加速死亡。（翻攝自搜狐娛樂）

女星張鈞甯（右）曾在2016年中國實境節目《跟著貝爾去冒險》中挑戰「喝尿」引發熱議。然而專家示警，這類電視效果在真實求生中極度危險，攝入濃縮毒素恐導致尿毒症並加速死亡。（翻攝自搜狐娛樂）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多荒野求生節目或電影中，常出現主角在極端缺水時「喝尿保命」的橋段，讓不少觀眾信以為真。然而，據科普網站《Science Alert》報導，專家警告這種做法不僅無法有效補水，甚至可能加速脫水與中毒死亡，無異於「從垃圾桶裡喝水」。

澳洲格里菲斯大學（Griffith University）護理學高級講師巴頓（Matthew Barton）與龐德大學（Bond University）醫學副教授托多羅維奇（Michael Todorovic）撰文指出，腎臟運作就像清理車庫：將有用的東西留下來，把不要的垃圾（尿素、肌酸酐、鹽分）丟出去變成尿液。雖然健康人的尿液有95％是水，但若是在荒野求生的脫水狀態下，情況就完全不同。

越喝越渴 恐引發尿毒症

專家解釋，在炎熱、缺水的生存環境中，人體會透過流汗與呼吸大量流失水分。此時腎臟會拼命回收水分，導致排出的尿液高度濃縮，充滿了身體急欲排出的廢物。若此時學電視節目情節喝下這種「濃縮尿」，等於是攝取高濃度的毒素與鹽分。這不僅會讓身體為了代謝毒素而消耗更多水分（越喝越渴），還可能導致噁心、嘔吐、肌肉痙攣，甚至引發危及生命的「尿毒症」（uraemia）。

此外，雖然腎臟排出的尿液通常是無菌的，但經過膀胱與尿道時仍可能會沾染細菌。在極端生存狀態下，人體免疫力下降，喝尿可能將這些細菌帶入腸胃道，引發感染風險。

專家總結：「如果你在叢林迷路，請不要依賴喝尿。這基本上就像是從垃圾桶裡喝水一樣。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

