健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天一冷就爆破 醫警告：3成動脈瘤當場不治

2026/01/12 13:36

聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁提醒，「動脈瘤怕冷！」天冷時，動脈瘤破裂明顯增加，外出一定要保暖；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

許多人不知道自己有動脈瘤，聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁提醒，「動脈瘤怕冷！」天冷時，動脈瘤破裂明顯增加。動脈瘤的發生率約4%至7%，其中有2至3成以上還會有2顆以上的動脈瘤。

陳啟仁在臉書上分享表示，天冷的時候，我們的血管會縮得更窄，流速會更大，動脈瘤越容易破！所以說「動脈瘤怕冷」，天冷容易破。

陳啟仁在聯新國際醫院衛教資料指出，根據期刊研究，分別為抽菸、女性及年齡；其中有抽菸者有2.1倍罹患多顆動脈瘤，女性則有1.6倍。由於動脈瘤在破裂前幾乎沒有明顯症狀，他建議45歲以上民眾、有動脈瘤家族病史者，最好至少一次至醫院以核磁共振檢查頭頸部血管。

他表示，由於動脈瘤破裂出血時，有1/3人會當場死亡、1/3可以健康出院、1/3則可能有癱瘓等後遺症。大部分動脈瘤破裂時會導致昏迷。

動脈瘤不是腫瘤，只是血管的膨出，所以無良性、惡性區分。動脈瘤的形成大部分與動脈硬化有關，陳啟仁教授說，動脈硬化的形成則與5大因子有關，包含高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸及遺傳。動脈硬化會造成血管壁產生裂縫，血壓變高時，會讓血管壁突出，越突出，壁就變得越來越薄，最後導致破裂。

陳啟仁分享最近在臨床上緊急處理的個案，一位動脈瘤破裂的病人，瘤破裂的衝力頗大，衝破第三腦室底板，造成腦室積血及水腦。血管攝影的結果是一顆7mm基底動脈頂端動脈瘤破裂。就如同以前所說：基底動脈頂端就是個大路沖，再加上她近端血管有狹窄。根據白努力定律：管腔越窄，流速越大。流速越大，越容易沖出動脈瘤。

因此，在天冷時一定要注意保暖，頭部及頸部要戴帽子及圍巾，保護我們的血管。他表示，天冷的時候，我們的血管會縮得更窄，流速會更大，動脈瘤越容易破！

