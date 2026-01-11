限制級
與藥師做朋友》愛吃止痛藥、偏方沒關係？ 損傷腎臟風險大
文／林朝棟
不論是西藥或中藥，都有可能會損傷腎臟。
以西藥來說，主要有2大類，第一大類是消炎止痛藥，若是長期服用或過量，有比較高的機會造成腎臟傷害。第二大類是癌症藥物，有些抗癌藥物被報導造成腎臟損傷。
至於中藥會傷腎的藥物，已確知者是含馬兜鈴酸的中藥材及其製劑，包括：關木通、廣防己、馬兜鈴、青木香、天仙藤，政府已明文禁用。
腎臟醫學會也特別提醒民眾，凡未經合格中西醫師診斷開立的草藥、偏方，或是來路不明，沒有經過衛生機構認證的藥物，民眾千萬不可服用。若民眾對於藥品仍有疑慮，可以向藥師諮詢。
（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）
