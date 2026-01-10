健康網》「番茄炒蛋」營養美味 營養師：3項食材更營養

番茄炒蛋好煮又富有變化，營養師劉學民提供其他建議。（圖取自臉書專頁「營養師Couple食記」）

〔健康頻道／綜合報導〕番茄炒蛋向來是不少家庭的心頭好，好煮便宜，又有相當豐富的營養。營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」分享，自己全家人都喜愛吃蕃茄炒蛋，但只單炒蛋和蕃茄，不論份量、食材種類、蛋白質都偏少。自己再加「豆腐」和「菇類」一起煮！

●蕃茄：茄紅素、抗氧化。蕃茄經過切碎細胞壁破壞，會釋出更多的茄紅素，其也是脂溶性營養素。很適合和比較吃油的蛋一起煮。

●豆腐：飽足感、蛋白質。加入豆腐增加植物蛋白的攝取，零膽固醇又有優質蛋白質，很適合全家大小。

●菇類：膳食纖維、多醣體。起鍋前再放入菇類一起煮，雪白菇、鴻禧菇、秀珍菇、金針菇都很適合。又多增加了膳食纖維，還有菇類多醣體幫助免疫力。

劉學民總結，「一道料理多增加一點變化，就能吃下更多元豐富的營養，下次在家也可以這樣煮看看喔！」

