自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「番茄炒蛋」營養美味 營養師：3項食材更營養

2026/01/10 19:32

番茄炒蛋好煮又富有變化，營養師劉學民提供其他建議。（圖取自臉書專頁「營養師Couple食記」）

番茄炒蛋好煮又富有變化，營養師劉學民提供其他建議。（圖取自臉書專頁「營養師Couple食記」）

〔健康頻道／綜合報導〕番茄炒蛋向來是不少家庭的心頭好，好煮便宜，又有相當豐富的營養。營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」分享，自己全家人都喜愛吃蕃茄炒蛋，但只單炒蛋和蕃茄，不論份量、食材種類、蛋白質都偏少。自己再加「豆腐」和「菇類」一起煮！

●蕃茄：茄紅素、抗氧化。蕃茄經過切碎細胞壁破壞，會釋出更多的茄紅素，其也是脂溶性營養素。很適合和比較吃油的蛋一起煮。

●豆腐：飽足感、蛋白質。加入豆腐增加植物蛋白的攝取，零膽固醇又有優質蛋白質，很適合全家大小。

●菇類：膳食纖維、多醣體。起鍋前再放入菇類一起煮，雪白菇、鴻禧菇、秀珍菇、金針菇都很適合。又多增加了膳食纖維，還有菇類多醣體幫助免疫力。

劉學民總結，「一道料理多增加一點變化，就能吃下更多元豐富的營養，下次在家也可以這樣煮看看喔！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中