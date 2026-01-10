自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中國「鼻病毒」升溫引關注 疾管署：流感仍是主流 不必過度恐慌

2026/01/10 14:09

中國傳出鼻病毒疫情升溫，疾管署指出，流感仍是國內主要流行病毒，威脅高於鼻病毒，專家也強調民眾不必過度恐慌。（資料照）

中國傳出鼻病毒疫情升溫，疾管署指出，流感仍是國內主要流行病毒，威脅高於鼻病毒,專家也強調民眾不必過度恐慌。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕氣溫驟降，不少民眾出現鼻塞、流鼻涕症狀，中國近日更傳出鼻病毒（Rhinovirus）疫情升溫，引發關注。對此，我國疾病管制署副署長林明誠今（10日）指出，國內近四週監測資料，流感仍是最主要流行的呼吸道病毒，占43.8%，明顯高於腺病毒15.8%與鼻病毒15.4%，專家也強調，鼻病毒是常見感冒病毒，民眾不必過度恐慌。

林明誠表示，近期鼻病毒確實有小幅上升，但整體仍與腺病毒在第二、第三名之間上下波動，並未超越流感。春節期間人員移動頻繁，不排除境外病毒帶入的可能性，但疾管署透過定點監測持續掌握流感病毒株型別，同時也同步監測腺病毒、鼻病毒及呼吸道融合病毒（RSV）等呼吸道病原變化。

林明誠說，鼻病毒多為上呼吸道感染，症狀以流鼻水、咳嗽為主，病程約7至10天，較少侵犯下呼吸道，致死率「趨近於零」，對健康威脅不如流感明顯，「多半只是造成生活不適，不至於讓人失去工作能力」，相較之下，流感常伴隨全身痠痛、倦怠，對高齡者與慢性病患者的重症風險仍較高。

馬偕醫院兒童感染科醫師紀鑫指出，鼻病毒主要以咳嗽、流鼻水、發燒等症狀為主，多數屬於上呼吸道感染，但鼻病毒分為A、B、C型，其中C型較容易誘發氣喘發作及過敏反應，也較可能影響到下呼吸道，對氣喘或有慢性肺病的孩子風險較高。

紀鑫提醒，若孩子出現退燒後又再發燒、精神食慾變差或呼吸急促，要懷疑合併細菌感染的可能，尤其1歲以下嬰兒若每分鐘呼吸超過50次，代表呼吸偏快，應儘早就醫評估。

至於整體風險，台灣兒童感染症醫學會理事長、林口長庚醫院副院長邱政洵直言，鼻病毒是非常常見的感冒病毒，多數情況症狀輕微，真正需要注意的是免疫力低下或有潛在疾病者，以及鼻病毒合併其他呼吸道病毒或細菌感染的續發感染；至於中國疫情是否異常，仍需觀察當地是否出現病毒變異或有合併感染情形。

