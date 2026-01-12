健康網》蛋蛋青筋？醫：「精索靜脈曲張」有害生育

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有沒有發現你的蛋蛋（陰囊）爆青筋？站著的時候摸起來怪怪的？照鏡子發現「怎麼有點像蚯蚓在集合？」不是你想太多，你可能是碰上「精索靜脈曲張」。

什麼是精索靜脈曲張？

泌尿科醫師施冠偉在臉書粉專「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」說明，就是原本該乖乖往上流的血，卡住又倒流了。因為靜脈壓力低、又要對抗地心引力，一旦「防倒流的瓣膜」鬆了，血液就容易在陰囊附近塞車，久了就變成「爆青筋」。

這 3 種人愛注意！

●長時間站立的人（老師、服務業、餐飲業）

●長期運動或常常用腹腔出力的人（重訓、搬重物）

●陰囊經常充血的青少年（生殖器機能發育旺盛）

施冠偉提醒：它可能影響生育力。血液回流不順，會讓睪丸溫度升高、代謝受影響，進而影響精蟲的數量與品質。不少男性不孕患者，背後其實都有精索靜脈曲張的困擾。

最後施冠偉總結，若是輕微、沒症狀，應定期追蹤、避免久站與過度用力；如果有疼痛或生育考量，醫師會評估是否手術。精索靜脈結紮手術屬於成熟療程，多數患者恢復快、改善明顯。

