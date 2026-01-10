自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「穿襪睡覺」傷身？醫：好眠開關

2026/01/10 12:27

近日對於「可不可以穿襪子睡覺」一事，各界熱烈討論。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，不少人腳底冷冰冰，需要穿襪子睡覺。然能不能穿襪子睡覺這件事看發分歧巨大，有中醫認為這樣會影響循環，甚至有長輩直言「大體才穿襪子」。對此胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」提出見解，破除三個最常見的「恐嚇型迷思」。

迷思一：穿襪子會「壓血管、血液不循環」？不會！

黃軒表示，只要穿的是「一般保暖襪」，不是醫用彈力襪、也不是緊到像止血帶，躺著睡覺，根本不會壓到影響血流。真正會造成血液循環問題的，通常是患者本身的問題：糖尿病周邊神經病變、嚴重動脈硬化、長時間穿過緊鞋子行走。而不是「穿襪子睡覺」，你就會有以上的健康問題。

迷思二：穿襪子會悶出腳氣？腳氣，不是悶出來的，是「黴菌」感染。

足癬（腳氣）是真菌問題，不是「襪子問題」。健康的人，冬天腳汗本來就少。睡前洗腳、擦乾、穿乾淨襪子，幾個小時的睡眠時間，不會突然長黴菌。但如果你「本來就有腳氣在治療中」，那確實不建議穿襪子睡。

迷思三：襪子會把腳趾甲擠到瘀血？

腳趾甲擠下瘀血需要的是：長時間反覆摩擦、強力撞擊（例如爬山穿不合腳的鞋）。

黃軒總結，冬天、短時間、乾爽的情況下，風險其實很低。那為什麼有人一穿襪子，真的比較好睡？關鍵其實不在襪子，而在「溫度」。人要入睡，身體得先慢慢降溫，特別是核心體溫。腳和手這些「邊邊角角」一暖起來，血管會放鬆，熱比較容易散出去，大腦也比較快收到「可以休息了」的訊號。「所以對某些人來說，襪子不是保暖工具，而是入睡的開關。」

