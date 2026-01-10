高市提供酒癮治療 最高4萬元補助助民眾戒酒

高市提供酒癮治療與最高4萬元補助助民眾戒酒，左為接受治療者說明心境。（高市衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕又將歲末年終尾牙聚餐旺季，高市衛生局今（10）日針對飲酒行為影響自身安全，甚至波及他人與公共安全等「問題性飲酒」提醒，民眾可在安全環境下適量飲酒，以「飲酒後不發生事故、不影響自己與他人」為原則，市府也提供有飲酒議題需求民眾或家屬相關協助，衛生局委託轄內13家醫療院所提供酒癮治療服務，並可申請每人每年最高4萬元的治療補助

衛生局表示，「問題性飲酒」並非以酒量或飲酒頻率作為判斷標準，而是指飲酒行為已影響個人健康、工作表現、家庭關係或情緒狀態，即應及早被看見並介入。飲酒本身並非問題，真正需要被正視的是「喝完出現問題」；當飲酒行為影響自身安全，甚至波及他人生活與公共安全時，即屬公共健康與安全議題。

為提供有飲酒議題需求民眾或家屬相關協助，衛生局委託轄內13家醫療院所提供酒癮治療服務，民眾僅需自付掛號費即可申請每人每年最高新臺幣4萬元的治療補助。此外每年7至9月辦理「好心肝，家減酒團體」作為飲酒者家屬的同儕支持團體，協助理解飲酒相關議題、分享照顧經驗，減輕家庭照顧壓力。

同時，自108年起也推動「陪伴型志工關懷訪視」服務，結合電話與面訪追蹤，視需求轉介醫療與社會資源，迄今已服務1398位民眾，累計5972次關懷訪視。

46歲長期從事夜班工作的阿強（化名），因有下班後飲酒助眠習慣，近日因年節尾牙聚會增加，受邀飲宴次數與飲酒量明顯提高，也出現健康檢查異常與情緒起伏狀況，時常與家人有口角爭執，他也意識到飲酒行為已對健康與家庭互動造成影響。所幸太太因社群媒體得知衛生局的「好心肝，家減酒團體」資訊，參與後理解「問題性飲酒」須以更合適的方式陪伴與溝通，在家屬支持團體及陪伴型志工關懷協助下，夫妻倆同步獲外在資源支持，調整生活作息與飲酒行為，家庭互動關係改善。

