守護長者用藥安全 彰化藥師進入日照中心幫把關

由於高齡者多重慢性病比例高，透過專業藥師的多一層把關，讓日照中心照護品質更好。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣進入超高齡社會，許多長輩都有多重慢性病，連帶用藥更要避免交互作用影響健康，彰化縣衛生局首開全國風氣之先，導入專業藥師進入日照中心，為長輩用藥多一重把關，目前有28家開始上路，未來將讓縣內80家都能獲得更完整的照顧。

縣長王惠美表示，成立日照中心就是要就近照顧長輩，而用藥安全更需要專業人士的協助，導入社區藥師，能夠就近、定時前往日照中心，就是讓長輩除了就醫以外，能夠獲得更完善的照顧，由藥師幫忙看藥物有無相互影響的地方，讓長輩用藥更安心。

彰化縣導入專業藥師到日照中心進行藥事服務。（記者劉曉欣攝）

中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜表示，因為大多數長者都有多重慢性病，更需要去關心是否有安全用藥，彰化縣藥師導入日照中心制度，首批28人遍及26鄉鎮市，讓每個鄉鎮市都能夠獲得藥師最及時的關心。

彰化縣目前有80家日照中心，未來將讓這項服務能夠擴及縣內的每一家，衛生局表示，這項服務在不增加日照業者成本前提下，結合彰化縣藥師公會來動員社區藥局藥師人力，提高日照中心的照護品質，讓長者獲得更高品質的安老生活。

