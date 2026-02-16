健康網》天冷手腳冰冷痠痛反覆 中醫解析灸療觀念

台東雲品中醫診所醫師黃文英表示，手腳冰冷、下腹悶痛或痠痛反覆出現，與個人體質偏寒、氣血循環較弱有關。（圖擷取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕農曆春節期間天氣寒冷，作息與飲食變化大，不少民眾會發現手腳冰冷、下腹悶痛或痠痛反覆出現。台東雲品中醫診所醫師黃文英表示，這類情況在冬季特別常見，與個人體質偏寒、氣血循環較弱有關，並非短時間形成，而是在寒冷環境下長期體質問題更容易顯現。

冬天不適加重 多與體質偏寒有關

黃文英指出，曾有一名5旬女性，長年受手腳冰冷與下腹悶痛困擾，每逢冬天症狀就更加明顯，甚至夜間容易因寒冷而醒來。評估體質後發現屬於陽虛偏寒型，氣血循環相對不足。後續透過溫灸腹部與腰部穴位，並搭配規律艾灸調理，患者也反映身體逐漸感覺較為溫暖，精神狀態較以往輕鬆，顯示氣血運行改善後，身體不適可獲得緩解。

台東雲品中醫診所醫師黃文英為患者解說溫灸、艾灸的療效；圖中患者與本文無關。（黃文英提供）

溫灸與艾灸 著重溫熱調理原理

不少民眾會好奇溫灸與艾灸的差異。黃文英說明，兩者核心原理相同，都是透過艾草燃燒產生的溫熱刺激穴位，藉由溫熱深入經絡，促進氣血循環、驅寒除濕，協助身體回復平衡。差別在於操作方式與熱度強弱，溫灸多搭配灸器，溫度較為穩定；艾灸則使用艾條或艾柱，熱力相對明顯，適用族群有所不同。

中醫觀點：寒氣影響氣血運行

從中醫理論來看，「寒則凝、凝則痛」，當寒氣停留體內，氣血運行變慢，就容易引發各種痠痛與不適。黃文英指出，門診中常見的族群包括手腳冰冷、怕冷、容易疲倦者；經期不順、經痛或下腹冷痛的女性；以及肩頸僵硬、腰背痠痛或關節退化族群，寒冷環境往往會讓症狀更加明顯。

常見暖身穴位 協助氣血調理

在灸療調理中，臨床上常搭配關元、氣海穴以溫補元氣、改善下腹冷痛；命門、腎俞可協助強化下元陽氣，減輕畏寒與腰痠；足三里有助調理脾胃、維持體力；三陰交則常用於女性體質調理；阿是穴可針對局部痠痛進行調整，常應用於肩頸與腰背不適。

溫灸常見的暖身穴位，透過艾灸溫熱深層組織，可緩解身體的不適。（黃文英提供）

年節保健重點 在於循序調養

黃文英提醒，溫灸與艾灸屬於體質調理方式，並非一次就能見效的速效方法，需要依個人狀況循序累積。隨著現代人久坐、熬夜、冷飲頻繁，加上長時間處於冷氣環境，寒濕體質越來越常見，也讓冬季保暖與氣血調養成為年節保健的重要一環。

先顧好身體狀態 減少不適反覆

黃文英表示，中醫養生重點不在於立即處理症狀，而是平時留意體質變化，讓氣血運行順暢、陰陽維持平衡。春節期間即使作息改變，只要多留意保暖與身體狀態，就有助降低手腳冰冷與痠痛反覆出現的機會。

