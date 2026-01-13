自由電子報
健康 > 心理精神

健康網》揮別睡不好 日睡眠專家：鬧鐘鈴聲設「這」更容易起床！

2026/01/13 20:32

日本睡眠專家柳澤正史建議讓室內完全沒有光，會更好睡；同時鬧鐘鈴聲設為喜愛的歌手，會較容易醒來。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕即使有了厚厚的棉被還是睡不著，怎麼辦？東海電視採訪睡眠專家柳澤正史，他說明：睡前不應做太刺激的活動，冬季晚間若不太好入睡，可以暫時起來，而非躺著。他建議若想更容易醒來，鬧鐘可以放「喜歡的歌手的歌曲」，因為人對人說話的聲音比較敏感，特別容易醒來。

筑波大学的睡眠專家柳澤正史（柳沢正史）建議，睡眠室溫維持在約攝氏20度以上，低於18度的環境可能對健康和睡眠造成負面影響。寝室應保持整晚黑暗無光，別開小夜燈，以利體內生理節律自然運作。特別是強光會干擾睡眠。

另外，大家多會使用手機的音效或打鐘的聲音當鬧鐘聲音；不過根據研究顯示，「人類的聲音」（特別是熟悉、喜歡的歌手的歌聲）比單純的電子鈴聲更有助於清醒。柳澤正史解析，這是因為人類對人的聲音特別敏感，比單純音效更容易從睡眠狀態中醒來。

另外，不少人苦於在床上躺著，但無法入睡。柳澤正史認為這可能導致大腦將「床」與「醒著」聯結，進一步造成失眠。他建議，就寢前避免進行讓大腦過度活躍的事，例如滑手機，打遊戲。但若是看可以放鬆情緒的影片（如大自然鳥鳴聲），研究認為稍有用處，只要別太刺激就好。

同時很多人即使放假了還是覺得疲憊，柳澤正史認為，可能是週末晚睡導致體內時鐘混亂，產生一種「時差」感，稱為「社會時差」。專家建議維持規律睡眠時間，有助於減少這種疲倦感。

