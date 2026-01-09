自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肌瘤從芒果變小番茄 微創治療改善經痛與頻尿

2026/01/09 20:03

徐小姐的子宮前壁長有一顆約7公分大，有如中型芒果大小的子宮肌瘤，已經壓迫膀胱。（記者蔡淑媛翻攝）

徐小姐的子宮前壁長有一顆約7公分大，有如中型芒果大小的子宮肌瘤，已經壓迫膀胱。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕52歲的徐小姐長年經痛、頻尿、夜尿及下腹悶脹等症狀 去年檢查發現子宮前壁長有一顆約7公分大，有如中型芒果大小的子宮肌瘤，已經壓迫膀胱，選擇「子宮肌瘤微波消融術」治療，住院兩日後出院，肌瘤逐漸縮小到只剩1顆小番茄大，症狀也大幅改善。

徐小姐選擇「子宮肌瘤微波消融術」治療，芒果大的肌瘤縮小成1顆小番茄。（記者蔡淑媛翻攝）

徐小姐選擇「子宮肌瘤微波消融術」治療，芒果大的肌瘤縮小成1顆小番茄。（記者蔡淑媛翻攝）

林新醫院婦產科醫師胡洺褘表示，子宮肌瘤是育齡及更年期女性常見的良性腫瘤，當肌瘤體積過大或壓迫周邊器官時，常引發經痛、經血量過多、頻尿或下腹壓迫感等問題，治療方式需依病人年齡、症狀嚴重度及是否希望保留子宮做整體評估。

胡洺褘指出，患者希望保留子宮，並考量恢復期短、疼痛感較低，決定接受自費的子宮肌瘤微波消融術，該手術透過影像導引，將微波能量精準作用於肌瘤組織，使肌瘤壞死並逐漸被人體吸收，屬於微創治療方式。

胡洺褘提醒，若長期出現經痛加劇、經血量異常、頻尿或下腹不適等症狀，應及早就醫檢查，把握治療時機。

