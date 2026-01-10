自由電子報
健康網》睡飽還是累？ 營養師揭缺鎂恐是隱性疲勞關鍵

2026/01/10 17:54

營養師張馨方指出，鎂除參與身體能量代謝，也能幫助神經、肌肉放鬆，還能影響睡眠品質，缺乏容易產生疲勞、睡不飽狀況；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕明明睡足時間，卻總是提不起勁？營養師張馨方指出，若長期出現壓力一大就心悸、肩頸緊、晚上翻來覆去睡不好，甚至情緒緊繃、疲勞感持續，別以為只是年紀到了或工作太累，這些狀況有可能和一個被忽略的礦物質有關，那就是鎂。鎂除參與身體能量代謝，也能幫助神經、肌肉放鬆，還能影響睡眠品質，可說是能量、神經與睡眠能被好好照顧的關鍵元素。

鎂是現代人最常攝取不足的隱性疲勞營養素，張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文說明，鎂之所以會影響你的疲勞感，原因在於以下4點：

參與能量代謝，決定你「有沒有力氣」：鎂參與體內數百種酵素反應，尤其與能量分子的生成密切相關。當鎂不足時，能量製造效率下降，人自然容易累、沒精神。

幫助神經與肌肉放鬆，減少緊繃與焦躁：鎂有助神經傳導穩定，能降低肌肉過度收縮，對於容易肩頸僵硬、抽筋、心情緊繃的人特別重要。

與睡眠品質息息相關：鎂可協助調節與放鬆相關的神經傳導物質，鎂攝取不足者，常有入睡困難、淺眠或半夜醒來的狀況。

壓力越大，鎂流失越快：長期壓力、外食比例高、咖啡與酒精攝取多，都會加速鎂的消耗，形成「越累越缺、越缺越累」的惡性循環。

如果同時出現長期疲勞、睡不好、情緒緊繃、肌肉容易不適，張馨方表示，這顯示很可能是身體在提醒你「需要鎂的支持」。至於日常如何補充鎂？她建議可多吃深綠色蔬菜、堅果種子、全穀類、豆類等，都是良好攝取來源。

張馨方強調，鎂不是速效提神，而是讓身體慢慢回到穩定的基礎營養，當能量、神經與睡眠被好好照顧，真正的精神才會回來。

