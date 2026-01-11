健康網》喝拿鐵脹氣、皮膚癢 醫揭2大隱藏發炎雷區

科博特診所院長劉博仁指出，咖啡會導致皮膚反覆過敏、胃脹氣，通常問題並出在咖啡本身，而是拿鐵咖啡中添加的牛奶與糖引發身體發炎反應；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常常不明皮膚癢、胃脹氣，別再以為只有食物是元凶，也許問題出在每天喝的那杯咖啡中。科博特診所院長劉博仁指出，咖啡會導致皮膚莫名反覆過敏、消化不良，通常問題並非出在咖啡本身，而是拿鐵咖啡中添加的牛奶與糖引發身體發炎反應，也可說是隱藏的發炎地雷。若懷疑喝牛奶容易腸胃不適、長痘痘，建議可採行戒糖、替換奶品、挑選A2鮮乳方式，測試是否適合自己體質。

每天早晨習慣來杯黑咖啡加牛奶的你，可能覺得對有益健康。不過，劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，乳製品不耐受與皮膚過敏其實有所關聯，原因在於牛奶與糖2大元素。據2024年最新皮膚醫學研究指出，過量攝取糖分會導致「糖化終產物 （AGEs）」堆積，進而刺激胰島素分泌，引發一連串的荷爾蒙波動。不僅會讓皮膚油脂分泌增加（容易冒痘），還會直接啟動身體的發炎反應。

此外，他也說明，牛奶含有豐富營養，但對現代人來說，有2個隱藏的發炎地雷：一是大家熟知的乳糖不耐 （Lactose Intolerance），喝完拿鐵容易跑廁所或脹氣，代表腸道無法分解乳糖。殘留的乳糖在腸道發酵，也會破壞腸道黏膜屏障，使得發炎因子流竄全身，皮膚當然也會跟著抗議。另一個則是對牛奶蛋白敏感 （A1 β-casein），根據2025年最新的回顧性研究顯示，A1型蛋白在消化過程中會產生一種胜肽，容易刺激腸道發炎，可能引起全身性的免疫反應。

若懷疑自己對拿鐵中的牛奶有反應，劉博仁建議，不妨試試以下3步驟測試：

1.先戒糖喝兩週的「無糖」拿鐵，觀察皮膚狀況。

2.若還是皮膚癢或長痘痘，可嘗試將牛奶替換成燕麥奶或杏仁奶。

3.如果真的很愛牛奶，不妨尋找標榜「A2蛋白」的鮮乳，或是改吃發酵過的優格，通常耐受度會好很多。

