自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》喝拿鐵脹氣、皮膚癢 醫揭2大隱藏發炎雷區

2026/01/11 06:23

科博特診所院長劉博仁指出，咖啡會導致皮膚反覆過敏、胃脹氣，通常問題並出在咖啡本身，而是拿鐵咖啡中添加的牛奶與糖引發身體發炎反應；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁指出，咖啡會導致皮膚反覆過敏、胃脹氣，通常問題並出在咖啡本身，而是拿鐵咖啡中添加的牛奶與糖引發身體發炎反應；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕常常不明皮膚癢、胃脹氣，別再以為只有食物是元凶，也許問題出在每天喝的那杯咖啡中。科博特診所院長劉博仁指出，咖啡會導致皮膚莫名反覆過敏、消化不良，通常問題並非出在咖啡本身，而是拿鐵咖啡中添加的牛奶與糖引發身體發炎反應，也可說是隱藏的發炎地雷。若懷疑喝牛奶容易腸胃不適、長痘痘，建議可採行戒糖、替換奶品、挑選A2鮮乳方式，測試是否適合自己體質。

每天早晨習慣來杯黑咖啡加牛奶的你，可能覺得對有益健康。不過，劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，乳製品不耐受與皮膚過敏其實有所關聯，原因在於牛奶與糖2大元素。據2024年最新皮膚醫學研究指出，過量攝取糖分會導致「糖化終產物 （AGEs）」堆積，進而刺激胰島素分泌，引發一連串的荷爾蒙波動。不僅會讓皮膚油脂分泌增加（容易冒痘），還會直接啟動身體的發炎反應。

此外，他也說明，牛奶含有豐富營養，但對現代人來說，有2個隱藏的發炎地雷：一是大家熟知的乳糖不耐 （Lactose Intolerance），喝完拿鐵容易跑廁所或脹氣，代表腸道無法分解乳糖。殘留的乳糖在腸道發酵，也會破壞腸道黏膜屏障，使得發炎因子流竄全身，皮膚當然也會跟著抗議。另一個則是對牛奶蛋白敏感 （A1 β-casein），根據2025年最新的回顧性研究顯示，A1型蛋白在消化過程中會產生一種胜肽，容易刺激腸道發炎，可能引起全身性的免疫反應。

若懷疑自己對拿鐵中的牛奶有反應，劉博仁建議，不妨試試以下3步驟測試：

1.先戒糖喝兩週的「無糖」拿鐵，觀察皮膚狀況。

2.若還是皮膚癢或長痘痘，可嘗試將牛奶替換成燕麥奶或杏仁奶。

3.如果真的很愛牛奶，不妨尋找標榜「A2蛋白」的鮮乳，或是改吃發酵過的優格，通常耐受度會好很多。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中