健康網》天冷當心腦中風！ 營養師推6大飲食指南

〔健康頻道／綜合報導〕天氣冷除血壓易升高，也是心血管疾病的高峰期。對此，營養師林世航（Titan）指出，根據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因第4名，約每40分鐘左右即有一人因此喪命。因此，建議除應牢記辨別腦中風口訣FAST，及早發現前兆，日常飲食也須注重腦心血管疾病的預防，並提供6個飲食小撇步，有助遠離腦中風的風險。

攝取6營養護心又穩糖

防範心腦中風、心血管疾病應該怎麼吃？對此，林世航於臉書專頁「好食課」提出以下6大飲食建議：

●選擇全穀及未精緻雜糧：如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相較於精緻澱粉，因含有較多纖維，能穩定血糖波動，對心腦健康有益。

●每日2份乳品：攝取足夠的鈣質，如牛奶、起司，有助血管健康、預防高血壓。建議每天早晚一杯奶，也可以2片起司代替一杯奶。

●吃足3蔬2果：富含纖維的蔬果有助改善血脂、促進腸胃蠕動、預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果，以及3個半碗的熟蔬菜。

●善用植物性蛋白：毛豆、豆腐、豆乾等豆製品含較少的飽和脂肪酸，且無膽固醇，可大大減少心血管疾病風險。

●選擇低脂蛋白質：除了豆類，蛋白質還可優先選擇魚、蛋類，魚類含有的????−3脂肪酸有助抗發炎，每週建議吃超過2份魚貝類，1份約半掌心大小；蛤蠣或牡蠣大約3湯匙的份量，肉則可優先挑選家禽等較低脂的白肉。

●適時補充水分：每日喝足體重x30-40cc的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。

牢記FAST口訣看徵兆

此外，林世航也補充辨別腦中風口訣（FAST），提醒腦中風主要有3大徵兆，分別是：Face：臉部表情不對稱，嘴角歪斜；Arm：單側手臂或腳無力；Speech：口齒不清，喪失言語溝通能力；並強調碰到上述情形，Time就很重要，因此發現者須立即記下患者發作時間，並趕緊打119求救。

