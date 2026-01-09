自由電子報
兩性生殖

代理孕母該不該合法？生殖權威李茂盛開條件：這樣才行

2026/01/09 17:34

台灣生殖醫學權威李茂盛指出，有條件支持代理孕母合法化，但必須有更多、更嚴謹的規範和配套措施，才能通過。（記者蔡淑媛攝）

台灣生殖醫學權威李茂盛指出，有條件支持代理孕母合法化，但必須有更多、更嚴謹的規範和配套措施，才能通過。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕立委陳昭姿推動人工生殖法納入代理孕母，引發爭議，總統府資政、台灣生殖醫學權威、醫師李茂盛表示，有條件支持代理孕母合法化，但必須有更多、更嚴謹的規範和配套措施，才能通過，包括修法規定委託父母強制收養、保障孕母健康與權利、同一孕母僅能為一個家庭代孕等，如果草案過，預測可微幅增加生育率約3%，多少能挽救少子化危機。

李茂盛表示，代理孕母牽涉問題多，包括憲法問題、缺陷兒遭棄養、親權歸屬、子宮被濫用、商用子宮，及孕母對胎兒產生親子感情等問題，他雖然贊成代理孕母，但必須要有完善、更嚴格的規範及配套措施。

李茂盛說，代理孕母可幫助因生理因素無法生育的夫妻，例如先天無子宮、罹患癌症或腫瘤、或因心臟病等高風險疾病而無法懷孕的女性，過去就遇過患者為了生子願望或是為了與丈夫有孩子，冒死懷孕死亡，也有夫妻因為無法懷孕生子而離婚。

他認為，生育權屬基本人權，不應因疾病而受限，代理孕母可讓家庭擁有血緣子女，減少家庭悲劇，且與借卵、借精的人工生殖，性質相近，且減少家庭或繼承遺產的問題，在嚴格規範下不應禁止，即使國內禁止，仍有需求者會赴海外進行，成本更高且政府難以有效遏止。

李茂盛強調，代理孕母的配套措施，強制委託父母必須收養孩子、完善保障孕母權益與健康，以及防止淪為商業行為與不當交易。

委託父母必須強制收養孩子，法律應明定委託父母於新生兒出生後，無論嬰兒是否有缺陷，皆須履行收養義務，以保障孩童權益；若孕期中夫妻離婚，子女歸屬應由法院依民法裁判。
李茂盛指出，必須建立保護孕母的機制，包括由專業醫師評估其身心健康是否適任、確保孕期生活環境良好，如果遭遇妊娠毒血症等高風險情況時，以孕母健康優先，尊重專業醫師判斷，甚至發生生產意外（如產後大出血致死），應有充足保險基金提供優渥保障。

同時，為避免代理孕母淪為純商業交易，需採取嚴格限制，李茂盛強調，同一孕母一生僅能為一個家庭代理懷孕（可涵蓋多胎）；費用由國家制定合理標準，以防漫天喊價；所有代理孕母案皆須經政府主管機關嚴格逐一審查。

對於外界認為代理孕母是剝削弱勢女性的疑慮，李茂盛則說，代理孕母非強迫，而是讓女性在自願前提下獲得報酬並協助他人，應從協助家庭圓滿的角度看待，而非出賣身體。

李茂盛表示，支持代理孕母合法化，但前提是必須建立完善的配套措施。他指出，相關討論已延續2、30年，過去舉行公聽會有6、7成支持，美國、歐洲等地實施多年，已有可供借鑑的成熟經驗。

