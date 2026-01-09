健康網》自慰不是男性專屬！網紅醫談自慰6迷思

網紅醫師艾瑞克表示，若能用健康心態來自慰，是能夠防範性傳染病的絕佳習慣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕只有男性需要自慰？沒這回事！泌尿科網紅醫艾瑞克（Dr. Eric）在擁有3.8萬訂閱的頻道「Doctor Eric」上，破解關於自慰的常見迷思，並從醫學角度解釋其對健康的真實影響。該影片獲得超過130萬次的點閱。

只有男性會自慰？艾瑞克認為，自慰不只是男性的事。雖然有9成的男性直言會定期自慰，但也有7成的女性不諱言有自慰習慣。自慰能釋放多巴胺、血清素和內啡肽，有助於改善情緒、睡眠、專注力，並緩解壓力，甚至能提升自尊心和身體形象。

有伴侶的人不會自慰？艾瑞克認為，無論是單身還是處於穩定關係中，自慰都是正常的行為。在已有伴侶的情況下進行自慰，並不代表這段關係不幸福，或是不信任對方；這只是個人或伴侶間探索性慾的一種方式。

自慰會導致勃起功能障礙（ED）？艾瑞克認為，自慰本身不會導致ED。但有兩點需要注意：

不反應期（Refractory Period）：射精後需要一段時間才能再次勃起，這個時間會隨年齡增長。如果自慰時間離實際性行為太近，可能會出現勃起困難。

特別且不恰當的自慰習慣：如果自慰時使用的力道或方式與實際性行為差異過大，可能會導致與伴侶進行時感覺不夠強烈，進而影響興奮度。

自慰不正常？研究顯示，在14到17歲的青少年中，大多數男孩和近半數女孩都會自慰。只要在安全、衛生與隱密的條件下，自慰是探索身體、理解性慾的健康且安全的方式，且能避免意外懷孕和性病傳播。

自慰會「過度」嗎？艾瑞克認為，以健康的方式進行時，並沒有所謂的「次數過多」。只有當它變成一種強迫性行為，開始破壞人際關係、取代現實生活體驗或干擾日常工作與活動時，才需要減少次數或尋求治療。

自慰會讓你受重傷？艾瑞克認為，這完全是錯誤的說法，源於古老且保守的宗教觀念，這些觀念總認為性只能為了生育。事實上，自慰完全沒有健康風險。

最後艾瑞克提醒自慰對男性的優點：「攝護腺」。艾瑞克提到，有證據顯示規律的自慰（或射精）有助於降低男性患攝護腺癌的風險。最後艾瑞克建議，自慰是生活中正常且健康的一部分，只要不影響正常生活與人際關係，它對身心健康（包括攝護腺健康）都是有益的。

