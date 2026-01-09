自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》自慰不是男性專屬！網紅醫談自慰6迷思

2026/01/09 21:32

網紅醫師艾瑞克表示，若能用健康心態來自慰，是能夠防範性傳染病的絕佳習慣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

網紅醫師艾瑞克表示，若能用健康心態來自慰，是能夠防範性傳染病的絕佳習慣。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕只有男性需要自慰？沒這回事！泌尿科網紅醫艾瑞克（Dr. Eric）在擁有3.8萬訂閱的頻道「Doctor Eric」上，破解關於自慰的常見迷思，並從醫學角度解釋其對健康的真實影響。該影片獲得超過130萬次的點閱。

只有男性會自慰？艾瑞克認為，自慰不只是男性的事。雖然有9成的男性直言會定期自慰，但也有7成的女性不諱言有自慰習慣。自慰能釋放多巴胺、血清素和內啡肽，有助於改善情緒、睡眠、專注力，並緩解壓力，甚至能提升自尊心和身體形象。

有伴侶的人不會自慰？艾瑞克認為，無論是單身還是處於穩定關係中，自慰都是正常的行為。在已有伴侶的情況下進行自慰，並不代表這段關係不幸福，或是不信任對方；這只是個人或伴侶間探索性慾的一種方式。

自慰會導致勃起功能障礙（ED）？艾瑞克認為，自慰本身不會導致ED。但有兩點需要注意：

不反應期（Refractory Period）：射精後需要一段時間才能再次勃起，這個時間會隨年齡增長。如果自慰時間離實際性行為太近，可能會出現勃起困難。

特別且不恰當的自慰習慣：如果自慰時使用的力道或方式與實際性行為差異過大，可能會導致與伴侶進行時感覺不夠強烈，進而影響興奮度。

自慰不正常？研究顯示，在14到17歲的青少年中，大多數男孩和近半數女孩都會自慰。只要在安全、衛生與隱密的條件下，自慰是探索身體、理解性慾的健康且安全的方式，且能避免意外懷孕和性病傳播。

自慰會「過度」嗎？艾瑞克認為，以健康的方式進行時，並沒有所謂的「次數過多」。只有當它變成一種強迫性行為，開始破壞人際關係、取代現實生活體驗或干擾日常工作與活動時，才需要減少次數或尋求治療。

自慰會讓你受重傷？艾瑞克認為，這完全是錯誤的說法，源於古老且保守的宗教觀念，這些觀念總認為性只能為了生育。事實上，自慰完全沒有健康風險。

最後艾瑞克提醒自慰對男性的優點：「攝護腺」。艾瑞克提到，有證據顯示規律的自慰（或射精）有助於降低男性患攝護腺癌的風險。最後艾瑞克建議，自慰是生活中正常且健康的一部分，只要不影響正常生活與人際關係，它對身心健康（包括攝護腺健康）都是有益的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中