健康網》美國飲食指南更新 醫：這類食物最重要

2026/01/09 18:14

美國發表新版飲食指南，強調飽和脂肪的攝取不宜超過每天總熱量的10%。醫師劉中平解析，這在說不要吃太油膩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

美國發表新版飲食指南，強調飽和脂肪的攝取不宜超過每天總熱量的10%。醫師劉中平解析，這在說不要吃太油膩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日美國發表全新的「飲食指南」，引發國內營養師以及醫學、健康圈的討論。宇平診所心臟科醫師劉中平在「劉中平醫師的心臟科筆記」表示，這兩天美國衛生部與農業部共同發表新版的飲食指南，針對未來5年的健康飲食進行推薦。

最讓專家關注的是：其中有多項巨大改變，與目前醫師和營養師們的推薦有不同。最新美國飲食指南，建議大家要：

●多吃蛋白質和蔬菜水果。

●避免過度烹調油炸。

●少吃糖和甜食或零食。

●少吃白吐司和餅乾。

●少喝酒、多喝水。

●全脂牛奶和豬肉牛肉不再是禁忌，不過建議飽和油脂不要超過每日熱量的10%。

美國發表全新的「飲食指南」，引發國內營養師以及醫學、健康圈的討論。（圖取自美國農業部與衛生部官網）

美國發表全新的「飲食指南」，引發國內營養師以及醫學、健康圈的討論。（圖取自美國農業部與衛生部官網）

長期以來，醫學界推薦低脂飲食，全脂牛奶和豬肉、牛肉都不建議多吃，那這個新版的建議我們要如何因應呢？美國心臟學會立刻做出了回應，在官方網站正式說明：「美國心臟學會歡迎新版的飲食指南，同時讚揚關於多攝取蔬菜、水果和全穀物，及限制精製穀物、高加工食品、飽和脂肪和含糖飲料的建議。不過再度強調限制鹽分和牛肉豬肉中的飽和脂肪，還有選擇低脂的乳製品仍然是對心臟健康有益的。」

劉中平表示，美國心臟學會和新版飲食指南的分歧主要在於肉類和乳製品的要求不同。其實這幾年醫學專家都不斷強調精緻澱粉的不好，少吃糖是大家公認的健康法則。

劉中平認為，原型食物的攝取被發現越來越重要，不論是穀物、青菜、水果，豬肉牛肉、奶類，都建議避免精緻和過度加工，反而會造成養分的流失和人工添加物的危害。

但是食物中的油脂和熱量到底能攝取多少呢？到底喝全脂牛奶和吃肉會不會造成膽固醇飆高呢？新版的飲食指南，還是有強調飽和脂肪的攝取不宜超過每天總熱量的10%，「簡言之，油膩的東西不建議吃太多。」

劉中平認為，個人的體質影響很大。「有些人吃什麼都不會造成膽固醇高，有些人隨便吃就飆高到不行，就像飲食指南推薦的，建議大家注意自己的飲食，觀察一下到底吃哪些食物會造成膽固醇上升。」

劉中平建議，可以每三個月做一次自己的飲食計劃，然後抽血檢驗看看是哪些東西會讓膽固醇和血糖高起來，慢慢調整就可以找出最適合自己的的飲食指南。

最後，油炸是不好的烹調方式，再好的肉類魚類、蔬菜、穀物，只要去炸了就不健康。還有發酵食物，包括酸菜、泡菜、味噌被推薦為有益健康。

