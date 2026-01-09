自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

美國飲食指南未設飲酒上限 專家：台灣近半酒精代謝差 超越全球

2026/01/09 16:31

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁表示，我國多人有酒精不耐症，風險超過全球平均。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者黃美珠攝）

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁表示，我國多人有酒精不耐症，風險超過全球平均。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者黃美珠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美國最新飲食指南首度取消「每日適量飲酒上限」，僅呼籲減量飲酒，雖仍提醒孕婦與高風險族群避免飲酒，卻未區分性別與未成年，引發公共衛生疑慮。專家指出，國際研究早已證實酒精沒有安全劑量，與多種癌症高度相關，呼籲民眾重新正視飲酒風險，盡量做到不飲酒。

肝病防治學術基金會執行長粘曉菁受訪指出，其實「酒精沒有安全飲酒量」早已是國際共識，並非美國最新才提出的概念。她表示，台灣國健署早在去（2025）年5月9日即已公告，酒精並不存在所謂安全劑量，最理想的狀態就是不飲酒，「只是過去大家習慣用『適度飲酒』來形容，但現在的研究已經不再支持這樣的說法。」

粘曉菁說明，過去在肝病分類上，曾區分酒精性脂肪肝與非酒精性脂肪肝，但國際間已改採「代謝性脂肪肝」的統一名稱，並在定義中納入酒精攝取因素。早期研究曾以男性每日低於30克、女性低於20克作為參考值，衛福部也曾提出「男2女1」的飲酒單位概念，但隨著證據累積，這些所謂的「容許範圍」已逐漸被推翻。

她強調，酒精對身體造成的傷害，最明確的就是癌症風險。台灣十大癌症死因中，有5項與飲酒高度相關；從全身性來看，至少有7種癌症被證實與酒精攝取有關，包括肝癌、口腔癌、食道癌、乳癌等。世界衛生組織也已將酒精列為第一級致癌物，顯示其危害性不容忽視。

除了孕婦，粘曉菁也呼籲多種高風險族群應特別避免飲酒，包括有乳癌病史或家族史者。她指出，酒精會影響荷爾蒙代謝，進一步增加乳癌發生風險，對女性族群尤其不利。

值得注意的是，台灣民眾在酒精代謝基因上的先天劣勢更為明顯。粘曉菁表示，目前已有簡便的酒精代謝酶基因檢測，只需口腔黏膜採檢，一輩子做一次即可了解自身酒精代謝能力。研究顯示，台灣約有47至48％的人屬於酒精代謝酶功能較差族群，比例遠高於全球平均的8％。

她解釋，當酒精代謝功能不佳時，體內乙醛停留時間拉長，相當於讓第一級致癌物長時間「泡」在體內，癌症風險自然大幅上升。若已知自己屬於代謝能力較差者，飲酒量不僅應更少，甚至應完全避免。

粘曉菁強調，比起只關注是否屬於孕婦或特定疾病族群，每個人都應主動了解自身風險，並重新思考飲酒習慣，「能做到不喝酒，對健康一定是最好的選擇。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中