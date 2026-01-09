自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》美飲食指南籲多吃蛋白質 台倡「我的餐盤」均衡6營養

2026/01/09 17:06

國健署公布的飲食指南推行「我的餐盤」，建議民眾每餐除油脂外，應攝取「豆魚蛋肉一掌心」，首選膳食纖維多、脂肪含量低的豆類；示意圖。（圖取自freepik）

國健署公布的飲食指南推行「我的餐盤」，建議民眾每餐除油脂外，應攝取「豆魚蛋肉一掌心」，首選膳食纖維多、脂肪含量低的豆類；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國政府7日發布最新飲食指南，重新排列食物類別的優先順序。不僅將肉類、乳製品與健康脂肪、蔬菜、水果並列同層，也提倡食用紅肉與全脂乳製品。相對於此，台灣衛生福利部公布的國民飲食指南「我的餐盤」，則建議國人每日飲食應攝取蔬菜、水果、全穀、豆魚蛋肉類、堅果種子及乳製品等6大類食物，落實均衡營養的健康生活型態。

美國衛生及公共服務部公布的2025-2030新版飲食指南，比以往更強調蛋白質，並將紅肉納入建議攝取的蛋白質來源之一。至於台灣衛福部國健署則於網站發文提倡「我的餐盤」概念，建議民眾每餐除應於烹調菜色中攝取油脂外，蔬菜和水果也應佔餐盤一半，且蔬菜比水果多。另，全穀雜糧與蔬菜須等量，豆魚蛋肉則比全穀雜糧少；藉由牢記圖像方式，大致拿捏每餐各大類食物應攝取份量。

國健署公布的飲食指南「我的餐盤」示意圖。（圖擷取自國民健康署臉書）

國健署公布的飲食指南「我的餐盤」示意圖。（圖擷取自國民健康署臉書）

此外，國健署也提出以下6口訣，不論在家中或是吃自助餐時，只要依「我的餐盤」比例並結合口訣，即可輕易聰明健康吃：

1.每天早晚一杯奶：每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，攝取足夠的乳品可增進鈣質攝取，保持骨質健康。

2.每餐水果拳頭大：1份水果約1個拳頭大，切塊水果約大半碗-1碗，1天應至少攝取2份水果。

3.菜比水果多一點：青菜攝取量應足夠，體積需比水果多，並選擇當季且深色蔬菜需達1/3以上。

4.飯跟蔬菜一樣多：全穀雜糧類之份量約與蔬菜量相同，且盡量以「維持原態」之全穀雜糧為主，或至少應有1/3為未精製全穀雜糧，如糙米、全麥製品、甘藷等。

5.豆魚蛋肉一掌心：蛋白質食物1掌心約可提供豆魚蛋肉類1.5-2份，為避免同時吃入過量不利健康的飽和脂肪，選擇這類食物之優先順序應為豆類>魚類與海鮮>蛋類>禽肉、畜肉，且應避免加工肉品。

6.堅果種子一茶匙：每天應攝取1份堅果種子類，1份堅果種子約1湯匙量（約杏仁果5粒、花生10粒、腰果5粒），民眾可於一天內固定時間攝取足1湯匙量，或分配於3餐。

