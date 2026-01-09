健康網》想讀好書更要會運動！醫談運動如何幫助念書

不少家長憂心孩子熱愛運動而拖垮成績，醫師胡蔚祥提醒，適當運動能幫助提升學業表現。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少家長經常抱怨孩子天天都在打球，不肯坐下來念書，甚至以學業成績為由要求徹底退出運動校隊。家健診所泌尿科醫師胡蔚祥在Thread「嘿 Wilson」表示，這麼做十分可惜，並提醒可以用自己的話反駁：「考試前根本不應該只當書蟲」。

胡蔚祥說明，運動會讓大腦分泌 BDNF（Brain-Derived Neurotrophic Factor）。BDNF 是大腦的「肥料」，促進突觸連結、神經可塑性，提升記憶力、學習速度、專注力。

同時胡蔚祥補充，運動改善前額葉皮質功能。前額葉負責「決策、情緒調整、專注」、·有氧與阻力訓練都能提升前額葉活性。變得更會專心、更能控制衝動、更冷靜、更不會粗心選錯答案。

另外，運動能夠改善腦血流、氧氣供應，大腦氧氣多使得認知功能更好，學習表現、思考速度都上升。讀到腦袋轉不過來就用運動來幫大腦充電。

最後胡蔚祥提醒，重量訓練也有效！增加 IGF-1、提升執行功能，改善注意力、執行功能、記憶處理速度。

醫師胡蔚祥提醒，體能、健康體態與優異成績可以同時擁有。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

