兩性生殖

健康網》醫：有勃起障礙者 平均40歲！比攝護腺肥大早到

2026/01/13 21:36

泌尿科醫師顧芳瑜統計，在短短2年間有上萬名男性因勃起障礙求診，平均年齡40歲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

泌尿科醫師顧芳瑜統計，在短短2年間有上萬名男性因勃起障礙求診，平均年齡40歲。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕生活節奏加快，加上長期壓力與作息失衡，性功能與排尿障礙成為越來越多現代男性的健康困擾。顧家醫療統計2024至2025年間逾10萬人次的泌尿科門診資料顯示，男性最常見的五大問題依序為：勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花與其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大與包莖。其中以勃起功能障礙人次最多，近1萬7千人，平均年齡約40歲，95%患者年齡介於22至66歲，顯示這項過去被視為中老年困擾的症狀，其實在青壯世代已相當普遍。

顧家醫療總院長、泌尿科醫師顧芳瑜醫師指出，臨床上可觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌。35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關；年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。他提醒，若年輕族群輕忽症狀，可能錯失早期調整生活型態或進一步診治的契機。

攝護腺肥大 58歲就可能發生！

至於過去普遍被認為好發於高齡族群的攝護腺肥大，顧家醫療統計2024至2025年間約9千人次的就診資料，患者平均年齡為58.2歲。顧芳瑜指出，對照台灣患者平均就醫年齡約63至68 歲、全球約65至70歲，顧家資料中的年齡層略低，可能反映出都會男性對排尿異常的敏感度較高，也更傾向於在症狀惡化前積極就醫。

不過，他也指出，臨床上仍不乏患者因誤解、尷尬或恐懼而延誤治療。他分享，曾有一名68 歲退休工程師是掛著尿袋來就診，問診中得知，他多年來自知有攝護腺肥大問題，但因「還能尿」而遲未處理，直到兩年前車禍造成脊椎損傷，術後需插尿管、掛尿袋，排尿能力逐漸惡化，兩年來多次嘗試拔尿管都未成功。雖曾有醫師建議接受傳統手術，但他始終無法接受。

經評估患者狀況與期待後，顧芳瑜建議他採用水蒸氣消融術，因手術時間短、當日可出院， 有助降低患者的心理壓力。此術式是透過熱能釋放來縮小攝護腺體積，減輕尿道壓迫。術後留置尿管一週，患者終於成功拔管，恢復正常排尿功能。

別怕攝護腺肥大 治療多元併發症少

顧芳瑜表示，攝護腺肥大的治療選擇已越趨多元，包括水蒸氣消融、攝護腺拉提等微創方式，不僅能降低漏尿等併發症，也有助於保留性功能。對重視生活品質與性生活的中壯年患者而言，都是值得與醫師討論的選項。他強調，中高齡族群無需因抗拒傳統手術而放棄就醫評估，及早面對，才能掌握更多治療機會，避免拖延成為長期負擔。

