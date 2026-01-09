自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

風險誰來承擔？人工生殖法陷僵局 婦科醫談代孕真實代價

2026/01/09 14:31

近期「代理孕母」一事被熱烈討論，婦產科醫師提出可能的風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

近期「代理孕母」一事被熱烈討論，婦產科醫師提出可能的風險。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著少子化與家庭型態多元化，「人工生殖法」修法引發社會熱議，行政院版擬放寬適用對象至單身女性與女同志伴侶，不過是否納入代理孕母卻成最大爭點。新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹發文直言，她支持擴大女性生育選擇，但反對倉促將代孕入法，強調制度設計不能忽視孕母需承擔的真實風險。

行政院版修法方向，已確定將人工生殖適用對象，從原本僅限異性已婚夫妻，擴大至單身女性與女同志伴侶，並納入「子女最佳利益評估」、血緣資訊查詢等配套，被視為女性生育自主的一大進展。不過，立法院審議過程中，部分版本主張同步將「代理孕母」制度入法，甚至一次到位，引發醫界與婦女團體高度關注。

張瑜芹近日在社群平台發文，從第一線臨床經驗出發，提醒社會正視代孕背後的醫療與人權風險。她坦言，能理解每一個渴望成為父母的心情，但討論代孕時，不能只看到「幫別人生孩子」的溫馨敘事，卻忽略孕母實際承擔的代價。她引述研究指出，代孕孕婦發生嚴重孕產併發症的比例，約為自然懷孕的三倍以上，包括嚴重產後出血、重度子癇前症與產後感染等風險。

不只身體負擔，心理層面同樣不容忽視。張瑜芹指出，國際大型研究顯示，代孕孕婦在孕期及產後，被診斷出焦慮、憂鬱等新發精神疾病的機率，明顯高於自行懷孕生產的女性。她直言，每一次代孕，並非「多一個選項」那麼簡單，而是多一名女性，用身體與精神承擔更高風險。

她進一步提出質疑，若將這樣的風險包裝成可交易的服務，是否可能讓經濟弱勢女性被迫「用子宮換現金」？家庭中的未婚或已育女性，會不會遭遇情感或道德壓力，被要求「幫忙傳宗接代」？當孕程不順，甚至發生流產或孕婦意外時，委託方是否仍能記得，孕母是一個人，而非未完成合約的工具？

身為婦產科女醫師，張瑜芹也清楚表態三點立場。她支持行政院版本，擴大人工生殖適用對象，讓更多不符合傳統家庭形式的女性被制度看見；但她認為，代理孕母是否引進，應拆開來進行更高規格、長時間的社會討論，而非在修法中一次通過。

她強調，任何制度設計，都必須以「孕婦的身體與人權」為出發點，而不是僅從「想當父母的人有多辛苦」來思考。她反問社會大眾，如果今天躺在病床上承受風險的是自己的女兒，是否還能輕易說出「這只是交易的一部分」？

張瑜芹最後呼籲，在推動生育科技與制度進步的同時，不要忘記，每一條法律，最終都會落在一個個具名的女性身上。她們會出血、會疼痛、會害怕，也必須在醫療體系中獨自承擔後果。她盼望，台灣若有一天真的要走向代孕制度，至少能在充分討論與保護下，避免任何女性被迫用身體替他人的夢想付出代價。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中