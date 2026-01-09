健康網》「大正百保能」網購有假藥！ 官方授4招辨真假

近日日本知名感冒藥驚傳疑似仿冒情事，旅遊達人林氏璧說明如何辨別真偽。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕網購日本藥「大正百保能」，當心買到假藥！近日有民眾透過蝦皮代購日本感冒藥「大正百保能」，收到後發現包裝、藥粉顏色均有異，經比對後，驚覺疑似買到仿冒品。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）引述大正製藥官方聲明指出，台灣海關曾查獲仿冒產品，官網也公布分辨真假4大重點，提醒民眾購買時須特別注意。

旅遊達人林氏璧於臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，日前有讀者傳訊反映，在蝦皮購入大正百保能藥粉，發現金色包裝偏厚且色澤更金、藥粉從淺黃色變成棕黃色，吃起來還有中藥味。經查證，台灣海關確曾攔截到仿冒的「大正百保能金裝A」（Pabron Gold A），官方甚至詳列真假藥的辨識法。比對後，也確認該名讀者買到仿冒藥。

旅遊達人林氏璧分享，有讀者反映，於國內網購平台買的日本感冒藥「大正百保能」，發現包裝、藥粉顏色均有異，驚覺買到仿冒藥。（圖取自大正製藥官網）

林氏璧指出，目前已知官方公布辨別真假「大正百保能」的方式，包括：1.外盒底部仿冒品字體不同，右方添加物的換行位置與正品不符。2.外盒側面條碼數字的排版與正品明顯不同。3.內附說明書部分，仿冒品沒有印版本編號。4.內袋的正品製造編號與保存期限採鋼印方式，摸起來有凹凸感，仿冒品則是印刷的。

對此，林氏璧也特別提醒，藥品非一般商品，切勿透過網路平台購買來路不明的藥品。如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具我國藥品許可證之藥品。另，在台網購大正百保能感冒藥，除可能買到成分不明的假藥帶來健康風險外，也會面臨觸法問題。

林氏璧並進一步說明，台灣與日本販售的大正百保能成分不同，日本版含有在台灣屬於管制藥品鴉片類成分二氫可待因，且依藥事法規定，未經核准擅自輸入禁藥即屬違法。強調雖然台版成分與日本版略有調整，仍建議民眾選擇購買台灣官方授權引進的「大正百保能」，用藥安全性才有保障。

實際上，台灣大正製藥曾發表公告，指出日本販售的綜合感冒藥「百保能 GOLD A」偽造品，已被台灣海關查獲。目前尚未確認這些仿冒品在台灣國內販售，但無法完全排除其流入市面的可能性。官方強調，這些仿冒品並非由大正製藥株式會社生產，而是非法製造與販售，可能對消費者健康造成不良影響；消費者提高警覺、小心辨識，避免購買或使用仿冒品。

