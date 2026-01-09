自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》經常染髮好擔心？ 食藥署：6重點安心染不傷髮

2026/01/09 15:38

現代人追求髮色變化經常染髮，食藥署提醒，頻繁染髮可能造成頭皮、髮質受損，建議每次染髮應間隔3個月以上，並注意染後皮膚狀況；情境照。（圖取自Freepik）

現代人追求髮色變化經常染髮，食藥署提醒，頻繁染髮可能造成頭皮、髮質受損，建議每次染髮應間隔3個月以上，並注意染後皮膚狀況；情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上染髮劑產品琳瑯滿目，隨著產品設計愈趨便利，使用也日益普及。然而，染髮劑仍具有一定潛在風險，若使用不當，可能引起頭皮過敏、紅疹、皮膚炎等不良反應。究竟染髮劑是如何使頭髮變色？使用時又應注意哪些事項？以下食藥署並帶你一同認識染髮劑。

市售染髮劑依染髮效果的持久程度大致可分為暫時性、半永久性及永久性三類。一般而言，染髮效果的持久度與染料附著於毛髮的深度有關。以永久性染髮劑為例，多屬氧化型染髮劑，通常由兩劑組成。透過混合後產生的化學反應，使頭髮毛鱗片張開，小分子染料進入毛髮的皮質層，同時分解原有的黑色素，使頭髮褪色。隨後染料在皮質層內發生顯色與偶合反應，形成較大的染料分子附著於毛髮皮質層中，因而達到持久的染色效果。

半永久性染髮劑則多使用直接染料（如偶氮類等染料），搭配溶劑與調理成分製成，通常為單劑型，分子較小，可滲透至毛髮表皮層，介於鱗片與皮質層之間，部分進入皮質淺層，使顏色維持一段時間，但會隨著清洗次數褪去。

另有一類暫時性染髮產品，使用來自植物、礦物等天然色素或有機合成染料，藉由較大分子色素附著於頭髮毛鱗片表面，不經過氧化反應即可達到暫時增色效果，因附著性較差，顏色不易持久。整體而言，染料滲透越深入毛髮皮質層，染色效果越持久，但對毛髮造成的傷害也相對提高。

使用染髮劑注意事項

•頻繁染髮可能會造成頭皮負擔或髮質受損。

•每次染髮應間隔3個月以上，並注意染後皮膚狀況。

•選購有完整標示成分的產品，看清染髮產品使用方法及注意事項，正確安全使用。

•染前確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時不要染髮。

•不可以洗髮搓揉方式進行染髮，避免染劑接觸頭皮。

•染髮前48小時建議做皮膚測試，確保產品不會引起過敏反應。

另外，食藥署提醒，染髮一星期前後不進行燙髮，且染髮劑不使用於眉毛、睫毛等頭髮以外之部位。如使用染髮劑曾引發過敏或身體不適等症狀、或有其他身體狀況（患病、病後恢復、生理期及懷孕期間等）及本身為腎臟疾患或血液疾病患者等情況，應避免使用染髮劑。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1060期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中