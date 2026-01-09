健康網》經常染髮好擔心？ 食藥署：6重點安心染不傷髮

現代人追求髮色變化經常染髮，食藥署提醒，頻繁染髮可能造成頭皮、髮質受損，建議每次染髮應間隔3個月以上，並注意染後皮膚狀況；情境照。（圖取自Freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕市面上染髮劑產品琳瑯滿目，隨著產品設計愈趨便利，使用也日益普及。然而，染髮劑仍具有一定潛在風險，若使用不當，可能引起頭皮過敏、紅疹、皮膚炎等不良反應。究竟染髮劑是如何使頭髮變色？使用時又應注意哪些事項？以下食藥署並帶你一同認識染髮劑。

市售染髮劑依染髮效果的持久程度大致可分為暫時性、半永久性及永久性三類。一般而言，染髮效果的持久度與染料附著於毛髮的深度有關。以永久性染髮劑為例，多屬氧化型染髮劑，通常由兩劑組成。透過混合後產生的化學反應，使頭髮毛鱗片張開，小分子染料進入毛髮的皮質層，同時分解原有的黑色素，使頭髮褪色。隨後染料在皮質層內發生顯色與偶合反應，形成較大的染料分子附著於毛髮皮質層中，因而達到持久的染色效果。

半永久性染髮劑則多使用直接染料（如偶氮類等染料），搭配溶劑與調理成分製成，通常為單劑型，分子較小，可滲透至毛髮表皮層，介於鱗片與皮質層之間，部分進入皮質淺層，使顏色維持一段時間，但會隨著清洗次數褪去。

另有一類暫時性染髮產品，使用來自植物、礦物等天然色素或有機合成染料，藉由較大分子色素附著於頭髮毛鱗片表面，不經過氧化反應即可達到暫時增色效果，因附著性較差，顏色不易持久。整體而言，染料滲透越深入毛髮皮質層，染色效果越持久，但對毛髮造成的傷害也相對提高。

使用染髮劑注意事項

•頻繁染髮可能會造成頭皮負擔或髮質受損。

•每次染髮應間隔3個月以上，並注意染後皮膚狀況。

•選購有完整標示成分的產品，看清染髮產品使用方法及注意事項，正確安全使用。

•染前確認頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時不要染髮。

•不可以洗髮搓揉方式進行染髮，避免染劑接觸頭皮。

•染髮前48小時建議做皮膚測試，確保產品不會引起過敏反應。

另外，食藥署提醒，染髮一星期前後不進行燙髮，且染髮劑不使用於眉毛、睫毛等頭髮以外之部位。如使用染髮劑曾引發過敏或身體不適等症狀、或有其他身體狀況（患病、病後恢復、生理期及懷孕期間等）及本身為腎臟疾患或血液疾病患者等情況，應避免使用染髮劑。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1060期

