A型肝炎9年新高 用餐及親密接觸特別注意

〔記者張協昇／南投報導〕 依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，國內急性病毒性A型肝炎病例自去（2025）年3月起呈顯著上升趨勢，迄今疫情未見趨緩，累計確定病例達477例，本土病例數創近9年新高，隨著春節將至，聚餐、旅遊及人際互動頻繁，南投縣衛生局提醒民眾，聚會用餐及親密接觸時，應加強A型肝炎防護措施。

南投縣衛生局指出，A型肝炎主要透過糞口途徑傳播，可經由食用受病毒污染的飲食，或與感染者親密接觸而感染。症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不振、腹部不適及黃疸等，潛伏期約15至50天，平均28至30天。雖然多數患者可痊癒並終身免疫，但老年人或慢性肝病患者有較高風險併發猛爆性肝炎而導致死亡。

衛生局表示，疾病管制署資料顯示，去年迄今累計477例A型肝炎病例中，本土447例、境外移入30例，本土病例數創近9年新高。當中以男性占82.8%最多，年齡層以30至39歲占36.2%與20至29歲占28.4%最多，顯示疫情以青壯年族群為主。

衛生局強調，民眾春節間享受節慶氣氛、與親友歡聚之餘，應加強A型肝炎等傳染病防護措施，除勤洗手、聚餐使用公筷母匙、食物充分煮熟避免生食及避免不安全性行為，接種疫苗是最有效的方式，接種1劑後保護力可達9成以上，完成2劑可維持20年以上免疫力。目前國內提供幼兒及接觸者特定對象公費疫苗，一般民眾如有出國旅遊、較高暴露風險或未具抗體者，建議就醫評估自費接種。

A型肝炎預防注意事項。（南投縣衛生局提供）

春節將至，預防A型肝炎應教導小朋友勤洗手。（南投縣衛生局提供）

