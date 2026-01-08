限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
建置16項AI 臨床應用、獨居長者照護 中國附醫奪2項SNQ國家品質標章
〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院今天表示，醫院已建置16項AI 臨床應用系統，每年減少碳排放逾 3000 公噸，並且長期關注超高齡社會下的獨居長者照護，在SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎，獲得SNQ國家品質標章，獲得「醫院永續發展組」及「公益服務類」銅獎肯定。
中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，企業的成長應回應社會期待與公共需求，透過制度化治理與長期投入，落實於永續醫療與公益服務之中。
請繼續往下閱讀...
在「醫院永續發展組」評選中，中國附醫以「智慧醫療×永續治理」雙軸轉型為核心，從董事會層級建立永續治理架構，設立永續發展委員會與跨部門功能小組，將能源管理、低碳建築、智慧節能、資源循環、溫室氣體盤查及第三方查證等項目，全面納入決策與營運管理流程，所有成果皆以量化數據呈現，確保永續行動「看得見、算得出、可驗證。」
「公益服務類」長期關注超高齡社會下的獨居長者照護議題，10餘年前即超前部署，建立制度化且可長期運作的跨域關懷模式，透過醫療、社政、警政、消防、長照體系與企業夥伴的整合，推動獨居老人整合照護，陪伴超過500位獨居長者，有效降低孤寂與失能風險。
中國附醫總院長周德陽指出，醫院從治理制度出發，將數位轉型、永續治理與公益服務整合治理，使永續成為醫院日常運作與醫療品質提升的一部分。
行政副院長暨永續長楊麗慧則說，這次獲獎的「獨居長者照護議題」相關成果顯示，長者憂鬱、衰弱與生活依賴程度皆有顯著改善，服務滿意度接近百分之百，讓公益不只是情感訴求，而是可量化、可驗證、可被政策參考的永續成果。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應