建置16項AI 臨床應用、獨居長者照護 中國附醫奪2項SNQ國家品質標章

中國附醫獲得「醫院永續發展組」SNQ國家品質標章銅獎，由衛福部次長林靜儀頒發給周德陽院長。（中國附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國醫藥大學附設醫院今天表示，醫院已建置16項AI 臨床應用系統，每年減少碳排放逾 3000 公噸，並且長期關注超高齡社會下的獨居長者照護，在SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎，獲得SNQ國家品質標章，獲得「醫院永續發展組」及「公益服務類」銅獎肯定。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，企業的成長應回應社會期待與公共需求，透過制度化治理與長期投入，落實於永續醫療與公益服務之中。

在「醫院永續發展組」評選中，中國附醫以「智慧醫療×永續治理」雙軸轉型為核心，從董事會層級建立永續治理架構，設立永續發展委員會與跨部門功能小組，將能源管理、低碳建築、智慧節能、資源循環、溫室氣體盤查及第三方查證等項目，全面納入決策與營運管理流程，所有成果皆以量化數據呈現，確保永續行動「看得見、算得出、可驗證。」

「公益服務類」長期關注超高齡社會下的獨居長者照護議題，10餘年前即超前部署，建立制度化且可長期運作的跨域關懷模式，透過醫療、社政、警政、消防、長照體系與企業夥伴的整合，推動獨居老人整合照護，陪伴超過500位獨居長者，有效降低孤寂與失能風險。

中國附醫總院長周德陽指出，醫院從治理制度出發，將數位轉型、永續治理與公益服務整合治理，使永續成為醫院日常運作與醫療品質提升的一部分。

行政副院長暨永續長楊麗慧則說，這次獲獎的「獨居長者照護議題」相關成果顯示，長者憂鬱、衰弱與生活依賴程度皆有顯著改善，服務滿意度接近百分之百，讓公益不只是情感訴求，而是可量化、可驗證、可被政策參考的永續成果。

中國附醫獲得「公益服務類」SNQ國家品質標章銅獎，由政委陳時中頒發給楊麗慧副院長。（中國附醫提供）

