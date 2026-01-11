自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》研究：皮拉提斯、太極 有助緩下背痛

2026/01/11 19:12

中醫師張家誠引用研究指出，想緩解下背痛，皮拉提斯或瑜珈、太極拳都可嘗試。圖為瑜珈示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

中醫師張家誠引用研究指出，想緩解下背痛，皮拉提斯或瑜珈、太極拳都可嘗試。圖為瑜珈示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中醫師張家誠在臉書粉專「張家誠中醫師—感受有品質的中醫」分享一份刊登在骨科物理治療頂尖期刊《JOSPT》的研究。該研究評選能夠減緩下背痛的八種運動模式。張家誠表示，這份涵蓋 118 項隨機對照試驗、針對9710 人的研究顯示，皮拉提斯在緩解疼痛與失能上的勝率最高。

除了奪冠的皮拉提斯，身心運動（如瑜珈、太極）以及核心基礎訓練，在緩解疼痛上也有極佳的表現 。如果是為了改善身體功能、減少失能感，肌力訓練與核心訓練則分居二、三名。

止痛首選：皮拉提斯、身心運動（瑜珈、太極）、核心訓練 。

強化功能首選：皮拉提斯、肌力訓練、核心訓練 。

有效劑量：每週 1 到 2 次，每次少於 60 分鐘，持續 3 到 9 週 。

文獻也指出了一些可能被高估的選項。 數據顯示，單純的伸展運動對於緩解疼痛的效果並不顯著。而臨床上常見的麥肯錫療法，在改善失能方面的表現也未達統計意義 。雖然研究誠實地指出，由於個體差異極大，醫學上目前還沒有一套能保證對所有人都百分之百有效的黃金處方。

不過張家誠認為，診間的針刀或浮針是幫你解除結構限制，而這些具備實證基礎的運動，是陪你找回身體控制權的祕密武器。「疼痛治療的終點不在診間的床位上，而在於你重新學會如何啟動正確的動力鏈。」

