健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》冬季癢別來擾 營養師曝補充營養、避癢食物

2026/01/11 10:28

近期因寒流來襲，容易引發冬季癢，專家建議，多吃深綠色蔬菜、蛋黃等，料理時別忘記好油，才能吸收；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期因寒流來襲，連續幾天低溫，溫度下降、濕度降低，皮膚的油脂分泌減少，容易導致角質層水分流失，容易引發冬季癢。營養師林俐岑表示，要改善乾癢，必須先修補受損的皮膚屏障，不妨多攝取富含Omega-3 脂肪酸、維生素A等食物，避免高糖及加工食品，提升保水力。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，這幾日溫度下降、濕度降低，周邊好多人都因冬季癢而困擾，除了外在的保濕乳液之外，「由內而外」的飲食調理，有助維持肌膚屏障功能、減輕搔癢感。媽媽們冬天溫熱水洗碗，也是冬季癢苦主。

有關冬季乾癢飲食對策，林俐岑建議民眾，不妨從關鍵營養素著手，同時也要兼顧避免吃地雷食物，加劇皮膚更癢：

1.關鍵營養素：強化皮膚屏障

●Omega-3脂肪酸（天然抗發炎藥）

幫助維持細胞膜完整，減輕皮膚發炎反應，改善乾燥。推薦食物包括：鯖魚、鮭魚、秋刀魚、核桃、奇亞籽、亞麻仁油等。

●維生素A（角質代謝專家）

維護上皮組織的健康，預防皮膚乾燥脫落。推薦食物包括：地瓜、南瓜、胡蘿蔔、深綠色蔬菜、蛋黃等，料理時別忘記好油，才能吸收。

●維生素E（鎖水抗氧化）

保護細胞膜免受自由基傷害，增強肌膚抵禦外力傷害的能力。推薦食物包括：堅果種子、植物油、酪梨等。

●維生素C（膠原蛋白推手）

促進膠原蛋白合成，幫助肌膚鎖水並修復受傷組織。推薦食物包括：芭樂、奇異果、柑橘類、藍莓、草莓等。

●鋅（修復小幫手）

參與蛋白質合成與細胞分裂，能加速皮膚傷口癒合，緩解抓癢造成的損傷。推薦食物包括：牡蠣、海鮮、堅果等。

2.應避免「催癢」食物

林俐岑提到，在過敏或乾癢期間，某些飲食會擴張血管或誘發發炎，加重搔癢，民眾最好別碰。

●辛辣及刺激性食物：辣椒、胡椒、咖哩等會使身體發熱、血管擴張，加劇搔癢感。

●酒精：酒精會使血管擴張、水分流失，更容易感到燥熱與發癢。

●高糖及加工食品：易引起體內慢性發炎，降低皮膚的防禦力。

●過多咖啡因：具利尿作用，若水分補充不足，會讓身體與肌膚更缺水。

林俐岑強調，除了飲食調整之外，日常習慣的配合能讓效果加倍，例如足量飲水， 每天建議飲水量為「體重× 30-35 ml」，冬天建議補充溫開水；洗澡水溫切勿過高（建議35-38°C），以免洗掉保護性的皮脂膜；洗完澡後3分鐘內，趁皮膚還微濕時塗抹含油量較高的保濕乳液或乳霜；穿著材質內層盡量選擇純棉材質，避免尼龍直接接觸肌膚。

