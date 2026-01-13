健康網》夏威夷豆是「堅果之后」 專家點名4營養穩糖又護心

營養師林俐岑指出，夏威夷豆被譽為「堅果之后」，除口感細緻，具有高比例單元不飽和脂肪酸可護心，特有的Omega-7也能穩糖助代謝；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕堅果富含好油脂、多種維生素，也是保護心血管的好食材之一。營養師林俐岑分享，夏威夷豆（Macadamia nuts）被譽為「堅果之后」，除口感細緻、帶有天然奶香，與其他堅果相較，也具有高比例的單元不飽和脂肪酸、低碳水化合物與低糖特色以及高含量錳元素，尤其所含獨特罕見的Omega-7（棕櫚油酸）具有修復皮膚、抑制脂肪堆積與提升胰島素敏感性的穩糖潛力，營養價值高，對於健康益處多。

在營養學上，夏威夷豆具有極高的油脂品質與獨特的微量元素。林俐岑也於臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文說明，夏威夷豆主要由健康脂肪組成，且含有多種對人體有益的營養素，包括：優質油脂、微量元素與抗氧化物。

請繼續往下閱讀...

與常見的核桃、杏仁或腰果等堅果相較，林俐岑進一步指出，夏威夷豆具備以下4個營養亮點：

●極高比例的單元不飽和脂肪酸：夏威夷豆是所有堅果中單元不飽和脂肪酸（MUFA）（又稱為油酸）含量最高的，有助於降低血液中的壞膽固醇（LDL），並維持血管彈性，對心血管保護效果極佳。

●具罕見的Omega-7（棕櫚油酸）：這是夏威夷豆最獨特的成分。它富含棕櫚油酸（Palmitoleic acid），這是一種較少見的Omega-7脂肪酸。不同研究顯示，其具備提升胰島素敏感性，有助於血糖穩定與代謝：維持皮膚彈性與傷口癒合；抑制脂肪堆積，可能有助於減少體脂生成等潛力。

●低碳水化合物與低糖：在堅果類中，夏威夷豆的碳水化合物含量相對較低，既能提供極高的飽足感，又不會對血糖造成劇烈波動。

●高含量的錳元素：夏威夷豆提供的「錳」能滿足人體每日所需的很大比例。錳是多種酵素的輔因子，參與骨骼形成、凝血功能以及抗氧化壓力（如SOD酵素的運作）。

雖然夏威夷豆營養價值高，但因油脂含量豐富，熱量密度也高，她提醒，除挑選帶殼、低溫烘焙的夏威夷豆較能保留營養價值且新鮮，避免攝取過多的糖與鈉之外，每日食用量也應控制在5-7顆。另，因不飽和脂肪酸容易氧化，產品開封後，建議存放在陰涼處或冰箱冷藏，並應盡速食用完畢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法