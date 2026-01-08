健康網》研究：火腿、冷凍食品含防腐劑恐致癌 專家：應少吃

研究顯示，防腐劑在超加工食品中很常見，與癌症風險有相關，消費者應優先選擇新鮮、加工程度最低的食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕法國與國際癌症研究機構的研究團隊，在《英國醫學期刊》（BMJ）發表食品防腐劑攝取量與癌症風險相關性的研究，研究結果顯示山梨酸鹽、亞硫酸鹽，以及其他4種防腐劑與癌症的發生率有關。專家在台灣科技媒體中心（SMC）上表示，這項研究無法證明因果關係，不過，這些防腐劑的食品，常見於火腿、即食食品與冷凍食品等，消費者應減少攝取這類食品。

這項研究使用法國大型前瞻性營養流行病學研究計畫（NutriNet-Santé）的資料，追蹤超過10萬個法國成年人的飲食與罹癌紀錄。研究團隊表示，研究的17種防腐劑中，有6種與癌症風險增加有關。

其中，高頻率攝取5種非抗氧化防腐劑，如山梨酸鹽、亞硫酸鹽與亞硝酸鹽，與癌症風險的關聯最為顯著；另外一種人工合成形式的抗氧化劑，異抗壞血酸鈉（Sodium erythorbate, E316），也與乳癌風險增加有顯著關聯。

研究團隊說明，這些防腐劑在超加工食品、加工肉品中很常見，而根據研究結果，消費者應優先選擇新鮮、加工程度最低的食物。

國立台灣大學公共衛生學院食品安全與健康研究所副教授羅宇軒，其在台灣科技媒體中心（SMC）上說明，這篇發表於《BMJ》的研究，探討食品中常見防腐劑的攝取量與癌症風險間的關聯，此研究是國際上首批大規模前瞻性研究之一，量化防腐劑攝取與癌症，尤其是乳癌與攝護腺癌風險的關係，對公共衛生與食品安全政策具有高度參考價值。

羅宇軒接著說，研究結果顯示，多種非抗氧化型防腐劑與整體癌症、乳癌或攝護腺癌的風險上升有統計上的顯著性。雖然研究顯示相關性，但並不代表直接的因果關係，仍需更多機制性研究來確認其致癌途徑。

羅宇軒還提到，常見含這些防腐劑的食品，包括加工肉品（如火腿、香腸、培根）、罐頭食品、醃漬品、工業製成甜點與糕餅、果汁與飲料、即食食品與冷凍食品等。這些「超加工食品」為延長保存期限，常添加多種人工防腐劑或食品添加物，消費者應留意食品標示，減少攝取這類含多種防腐劑的超加工食品。

