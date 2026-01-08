健康網》網紅醫：擅自補睪固酮 加劇不孕風險

網紅醫師艾瑞克提醒，男性若自己買睪固酮補充藥劑，恐影響生殖能力。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕歐美青少年近期吹起補充睪固酮，讓自己更有男子氣概；有些成人若近日在性生活力不從心，也會想嘗試。然專家提醒，這麼做更可能將自己推向不孕危機。在歐美執業的泌尿科網紅醫艾瑞克（Dr. Eric）在擁有近4萬訂閱的頻道「Doctor Eric」談到：補充睪固酮（Testosterone、或譯睪酮）究竟是有助於還是會損害男性的生育能力？他認為睪固酮恐影響男性生殖能力，若想自行補充睪固酮，應與醫師討論，切勿自己亂吃。該影片獲得6千多人次觀看。

艾瑞克表示，許多男性在發現自己有生育問題且睪固酮水平偏低時，會想透過注射、凝膠或貼片來補充睪固酮，以為這樣能讓自己更有活力、更具生育力。這是一個極大的錯誤，補充睪固酮反而會讓不孕問題惡化。

為什麼補充睪固酮會導致不孕？艾瑞克解釋，身體透過大腦分泌的黃體生成素（Luteinizing hormone，縮寫為LH、又稱黃體素、黃體成長激素）來調節睪丸生產睪固酮。當血液中睪固酮低時，大腦會分泌更多黃體生成素刺激睪丸生產；當血液中睪固酮高時，大腦會減少黃體生成素的分泌。

艾瑞克形容，睪丸是生產睪固酮的「工廠」，為了製造精子，睪丸內部的睪固酮濃度必須比血液中高出約1千倍。

艾瑞克警告，若從外部補充睪固酮，血液中的濃度升高，大腦會感應到並誤以為睪固酮充足，進而關閉黃體生成素的分泌。一旦黃體生成素消失，睪丸工廠就會停止自主生產睪固酮。此時，睪丸內的濃度會降到跟血液一樣（例如從原本需要的極高濃度降到中等標準），這遠低於製造精子所需的門檻，導致精子產量完全停擺。

艾瑞克建議，若想在維持或提升生育力的同時，增加睪固酮，應採取以下方法：

規律運動：有助於自然提升荷爾蒙水平。

健康飲食：提供身體合成荷爾蒙所需的營養。

降低壓力與充足睡眠：壓力與睡眠不足是睪固酮的大敵。

藥物治療（非補充睪固酮）：這類藥物的作用是刺激大腦分泌更多荷爾蒙，進而「發動引擎」促使睪丸自己生產更多睪固酮，而不是從外部直接給予。當然須詢問醫師是否適合服用。

艾瑞克警告，絕對不要購買市售的補睪固酮的藥物或食品！另外，若想解決不孕症，不應直接使用睪固酮。最後艾瑞克總結，補充睪固酮會向身體發送錯誤信號，導致自體精子生產關閉。如果你有生育計畫，應當就醫求助，而非直接補充睪固酮。

