培根、麵包都有它！法最新研究：6種「合法添加物」與乳癌、攝護腺癌有關

法國最新大型研究示警，加工肉品中常見的亞硝酸鹽等防腐劑，恐增加罹患攝護腺癌與第二型糖尿病的風險。示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多被美國食品暨藥物管理局（FDA）列為「公認安全」（GRAS）的常見食品防腐劑，可能並不如想像中安全。據《CNN》報導，法國兩項最新大型研究示警，長期攝取特定防腐劑，不僅可能導致罹患乳癌、攝護腺癌的風險增加，更與第二型糖尿病的發生率飆升近50％有關。

這兩項發表於《英國醫學期刊》（The BMJ）與《自然通訊》（Nature Communications）的研究，利用法國著名的「NutriNet-Santé」營養研究資料庫，追蹤超過10萬名受試者長達14年。

請繼續往下閱讀...

在癌症研究方面，科學家點名了6種與癌症風險呈正相關的常見防腐劑。其中，常用於培根、火腿等加工肉品的「亞硝酸鈉」（Sodium nitrite）與「硝酸鉀」（Potassium nitrate），分別被發現與攝護腺癌及乳癌風險增加有關。此外，廣泛存在於紅酒、起司與烘焙食品中的「山梨酸鹽」（Sorbates），也被發現恐將乳癌風險提高26％；而作為醋主要成分的「醋酸鹽」（Acetates）若作為添加物使用，亦與整體癌症風險上升有關。

法國國家衛生研究院（INSERM）研究主任圖維耶（Mathilde Touvier）指出，雖然維生素C、E等抗氧化劑在原型食物中被視為健康，但當它們被分離出來作為「防腐添加物」時，對人體腸道菌群的影響可能截然不同，甚至產生負面作用。

糖尿病風險飆50％ 麵包添加物也入列

另一項針對糖尿病的研究則發現，在攝取量最高的族群中，罹患第二型糖尿病的風險激增近50％。除了前述的肉品與紅酒防腐劑外，風險名單還包括常用於防止麵包發霉的「丙酸鈣」（Calcium propionate），以及常見的風味增強劑「檸檬酸」（Citric acid）等12種添加物。

專家：回歸原型食物是解方

儘管研究強調這是觀察性結果，尚需更多實驗確認因果關係，但數據已足以引發關注。預防醫學專家卡茲（David Katz）表示，這再次證明了減少攝取超加工食品（Ultra-processed foods）、回歸新鮮原型食物的重要性。他強調：「當特定類別的防腐劑在排除各種變因後，仍顯示與疾病風險增加有關時，這件事值得我們嚴肅看待。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法