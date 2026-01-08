自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

不讓睡眠債成健康隱憂「醫起好眠8週挑戰」還可週週抽獎

2026/01/08 17:29

臨床心理師何詩君提醒，睡前降低光源，起床30分鐘內讓頭、眼接觸戶外日光，良好睡眠習慣有助於提升睡眠品質。（記者劉婉君攝）

臨床心理師何詩君提醒，睡前降低光源，起床30分鐘內讓頭、眼接觸戶外日光，良好睡眠習慣有助於提升睡眠品質。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕現代人生活節奏快速，睡眠不足成為影響身心健康的重要隱憂。奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技旗下數位大健康生活平台「Welltivity APP」，共同推出「醫起好眠8週挑戰」，將良好的睡眠習慣拆解為每日可執行的「微行動」，即日起至2月1日活動期間，於臺灣生活型態醫學會臉書粉絲專頁完成指定任務，還可參加週週抽獎活動。

奇美醫院預防醫學科臨床心理師何詩君表示，睡眠不只是休息，更是影響免疫力、心血管健康、情緒穩定與工作效率的關鍵因素，睡眠講求長度、品質與規律，好的睡眠習慣包括每天睡滿7小時、起床接觸日光、睡前降低光源或進行放鬆活動等。每天在固定的時間上床睡覺、起床，讓身體養成穩定的生理時鐘，睡覺時關閉所有燈光，睡前避免使用手機，早上起床30分鐘內，打開窗戶讓頭、眼接觸到戶外的日光，喚起身體的機能，如果是日夜顛倒的民眾，則可打亮屋內的燈光。

奇美醫院健康管理中心主任暨臺灣生活型態醫學會秘書長蔡孟修指出，根據近年大型隨機對照研究與系統性回顧分析，以及美國身體活動指引（PAGA），實證顯示規律運動與日常身體活動皆能有效調節生理節律，並提升夜間入睡品質與整體睡眠表現，「醫起好眠8週挑戰」內容設計，希望將研究結果轉化為民眾在日常生活中「做得到、做得久」的行動方案，協助建立白天活動、夜晚修復的健康循環。

奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技共同推出「醫起好眠8週挑戰」。（記者劉婉君攝）

奇美醫院、臺灣生活型態醫學會與喬山健康科技共同推出「醫起好眠8週挑戰」。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中