前日相菅直人失智引討論 政府推長照3.0擴大照顧 有助喘息

日本前首相菅直人驚傳失智症，正逢政府推動「長照3.0」剛上路，顯示失智症照護的迫切需求。（資料照、記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕日本前首相菅直人驚傳失智症，其夫人菅伸子對外透露丈夫需全面性日常生活照護，失智症照護成了關注焦點。適逢政府從元旦起擴大推動「長照3.0」，不只放寬聘僱外籍看護工之被照顧者家庭，使用日間照顧及家庭托顧服務；調整居家喘息服務可以陪同到居家以外地點；並對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象，擴大照顧的力道。

從日本前首相菅直人失智症的病程，已進入到需要全面性日常生活照護來看，顯示家有失智症病人，照護工作往往是家庭成員沉重的負擔，尤其台灣從去年10月底65歲以上人口465萬人，占人口比19.9%，邁入超高齡社會之際，使得今年元旦啟動的長照3.0倍受民眾期待。

根據衛福部衛教資料指出，115年施行「長照10年計畫3.0」政策，本次修法除擴大服務對象、優化服務內容，提升長照服務可近性與品質，多項重要調整也逐步實施：

1.放寬聘僱外籍看護工之被照顧者家庭，適用社區式照顧服務。

日間照顧及家庭托顧服務屬一對多社區照顧服務模式，有助長照個案透過社會參與減輕或延緩失能（智）狀況，放寬這類長照個案，可在原核定額度下使用日間照顧及家庭托顧服務。

2.擴大社區式交通接送服務範圍及給付額度

為提升長照個案社區參與之便利性，納入身心障礙日間照顧服務（含社區式日間照顧服務據點等），提高給付額度一般區每趟自新臺幣100元提升至115元；原鄉、離島每趟自120元提升至140元。

3.調高營養照護服務給付額度

針對有營養照護需求的長照個案，調整服務次數及給付額度，自4次1組合4,000元，調整為3次1組合4,500元。

4.調整居家喘息服務內容

喘息服務時間工作內容，應符合民眾需求，又陪同運動不應只侷限於家中，在安全情況下得陪同到居家以外地點。

5.擴大照顧年輕型失智症者

針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象，提供更適切的照顧支持，放寬未滿50歲失智症且失能者的申請資格，期能及早介入提供協助。

6.新增智慧科技輔具

2026年7月1日起，為滿足失能者新興照顧需求，新增智慧科技輔具，每3年6萬元的額度可用於租賃智慧科技租賃輔具項目，包含移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等5大面向，提升失能者的自主生活能力並減輕照顧負擔。

衛福部鼓勵符合長照服務申請資格民眾，可向各縣市長期照顧管理中心提出申請，或撥打1966長照服務專線洽詢相關資訊。

