健康網》受傷、開刀一定要喝鱸魚湯？ 營養師解析真相

〔健康頻道／綜合報導〕一講到傷口癒合，大家腦中第一個浮現的絕對是喝鱸魚湯，長輩多少都會煮一些，給正在住院（包含剛動完手術或是坐月子）。但這是民間智慧？還是有科學根據？營養師曾建銘指出，很多人開完刀、受傷或是坐月子，常聽長輩提及買鱸魚煮湯有助術後恢復。以營養師角度來說，魚肉低脂富含蛋白質、好消化，對於術後虛弱的人來說，的確有助補充營養。此外，鱸魚所含鋅、硒等元素，有益於免疫系統與細胞修復，也是讓傷口復元的好幫手。

鱸魚肉低脂好消化

為什麼術後飲食喝鱸魚湯有助傷口修復，這個說法能流傳這麼久？曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，相較於紅肉，魚肉纖維短，蛋白質細緻，對於術後虛弱、腸胃蠕動慢的人來說，身體不需要花太多力氣就能吸收。另，魚肉脂肪低、無負擔，口感清淡不油膩，就算術後食慾差，通常也比較吃得下。

此外，曾建銘也說明，魚肉含有鋅、硒等微量元素，這些都是參與免疫系統運作與細胞修復的重要神隊友。簡單來說，鱸魚湯的定位可說是開刀後恢復期的安全食材。也不會給腸胃造成負擔的營養來源。

喝湯不吃肉大錯特錯

不過，飲用鱸魚湯也有一個關鍵重點，他指出，很多長輩覺得精華都在湯裡，所以，經常只喝湯、不吃肉。其實湯裡只有少量的胺基酸和油脂，真正的修復原料蛋白質都在魚肉。因此，如果只喝湯，就像蓋房子只進了水，卻沒有進磚塊，傷口是補不起來的。

曾建銘特別叮嚀，想要術後飲食喝鱸魚湯是好選擇，但應牢記湯要喝，肉更要吃光光。尤其若傷口範圍大，光靠喝魚湯並不夠，切記熱量與其他營養素也要補充足量。

