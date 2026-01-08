總是睡不飽？ 英國名醫揭慢性疲勞「兩大元凶」

許多民眾長期飽受慢性疲勞之苦，即便睡眠充足仍感到體力透支、精神萎靡，這可能並非單純壓力所致，而是身體發出的健康警訊。（擷自freepik）

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾長期飽受慢性疲勞之苦，即便睡眠充足仍感到體力透支、精神萎靡，這可能並非單純壓力所致，而是身體發出的健康警訊。據韓媒報導，英國家庭醫學科醫師梅茲赫爾（Sermed Mezher）指出，慢性疲勞的根源往往指向「維生素D缺乏」與「阻塞性睡眠呼吸中止症」兩大隱形殺手。這兩種狀況會從細胞能量產出的效率，以及夜間血氧濃度的穩定性兩方面夾擊人體，導致生理機能無法在休息時間有效修復。

梅茲赫爾指出，維生素D在人體內扮演的角色遠超乎大眾認知，它與細胞內負責產生能量的中心「線粒體」（Mitochondria）息息相關。當人體內維生素D嚴重匱乏時，線粒體的功能會隨之下降，導致能量生產效率大幅萎縮，進而引發持續性的疲勞感。

此外，維生素D也是維持肌肉健康與能量水準的關鍵。研究顯示，維生素D不足會降低人體對鈣與鎂的吸收率，而這兩種礦物質是肌肉維持正常運作的必需元素；若長期吸收不足，不僅會引發肌肉無力，還會減少體內血清素與褪黑激素的生成，進一步干擾睡眠品質與免疫系統，讓人陷入愈睡愈累的惡性循環。

值得注意的是，許多民眾習慣在早晨飲用咖啡，但咖啡因會干擾細胞內的維生素D受體，嚴重阻礙吸收效率。因此，醫師強烈建議在攝取咖啡或含咖啡因飲品後，應至少間隔二個小時再補充維生素D，以確保營養素能被身體有效利用。

除了營養素缺乏，另一項造成慢性疲勞的元兇則是「阻塞性睡眠呼吸中止症」。患者在睡眠期間，呼吸道會反覆發生狹窄或阻塞，導致血氧濃度驟降，這會讓大腦頻繁覺醒，使睡眠結構破碎化。

在這種狀態下，即使患者自認有睡著，身體與大腦也無法獲得穩定的氧氣供應，導致日間累積的代謝廢物與受損細胞無法得到充分修補。針對此症，目前主流的非手術治療法為使用陽壓呼吸器，透過持續氣流撐開氣道。此外，透過減重、戒菸酒以及調整側睡姿勢，亦能顯著改善症狀。

