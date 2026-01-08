自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

研究：DNA重複序列擴增速度 與肝病等風險相關

2026/01/08 16:40

研究發現，人類DNA某些部分會隨著時間推移而變得越來越不穩定。圖為DNA示意圖。（路透）

研究發現，人類DNA某些部分會隨著時間推移而變得越來越不穩定。圖為DNA示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國科學家發現，人類DNA某些部分會隨著時間推移而變得越來越不穩定，在某些情況下擴增的DNA重複序列與嚴重健康問題密切相關，包括腎衰竭和肝病。此研究發表在《自然》期刊上。

根據科學網站《ScienceDaily》報導，已知DNA重複序列擴增會導致60多種遺傳性疾病。當重複的基因序列長度超過安全極限並擾亂正常細胞功能時，就會出現這些疾病。雖然大多數人DNA重複序列會在一生中緩慢擴增，但科學家先前未利用大規模人群數據充分研究這種不穩定性究竟有多普遍。

來自美國加州大學洛杉磯分校、哈佛醫學院、博德研究所的科學家在此實驗中，分析英國生物銀行49萬416名參與者和「我們所有人」（All of Us）研究計畫41萬4830名參與者的全基因組定序數據。研究人員開發出新計算工具，能透過標準定序資料檢測和測量DNA重複序列的長度和不穩定性。

研究團隊分析基因組中35萬6131個可變重複序列位點，追蹤這些重複序列在血球中隨年齡的變化，並識別出影響重複序列擴增速度的遺傳變異。研究人員還探討了重複序列擴增與數千種疾病結果之間的關聯，以揭示先前未知的與人類疾病相關的因素。

研究結果表明，血球中常見的DNA重複序列會隨著年齡增長持續擴增。研究人員在基因組中發現了29個區域，這些區域的遺傳變異會改變重複序列的擴增速度。遺傳風險評分最高和最低的個體之間的擴增速度差異高達4倍。

研究也發現相同的DNA修復基因（DNA repair genes）並非以相同方式發揮作用。某些能夠穩定特定重複序列的基因變異，卻會導致其他重複序列的不穩定。這表明DNA修復過程，會根據遺傳背景的不同而表現出顯著差異。

研究還發現了先前未被識別的GLS基因重複擴展引起的疾病。GLS基因重複擴展約發生於0.03%的人群，與重度腎臟疾病風險增加14倍以及肝臟疾病風險增加3倍有關。

研究表明，測量血液中DNA重複序列的擴增情況，可作為一種有用的生物標誌物，用於評估未來旨在減緩亨丁頓氏症（Huntington's Disease）等疾病中重複序列增長的治療方法。本研究開發的計算方法現也可應用於其他大型生物樣本庫資料集，以識別更多不穩定的重複序列及其與疾病的關聯。

研究團隊強調，需要進行更詳細的實驗室研究，來解釋為何相同的基因修飾因子會對不同的DNA重複序列產生截然相反的影響。了解DNA修復路徑如何在不同細胞類型和遺傳背景下發揮作用至關重要。

