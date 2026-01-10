限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》螃蟹很美味 蟹黃危險！營養師建議這樣吃
〔健康頻道／綜合報導〕疑似氣候影響，原本秋冬季節上市的台灣紅蟳，數量較往年少許多。近日不少吃到飽餐廳推出與螃蟹相關的套餐，但要怎麼吃，肥美的螃蟹才不會瞬間變成「痛風套餐」？
李氏聯合診所營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，秋蟹肥美，但你是「吃進營養」還是「吃進負擔」？並提供「螃蟹拆解術」：
請繼續往下閱讀...
綠區（營養亮點）：蟹肉
是優質蛋白質！脂肪不高，還含有鋅與硒，對免疫力有幫助。
紅區（危險地帶）：蟹膏、蟹黃
雖然香，但膽固醇與普林含量極高。身體健康的人偶爾吃沒事；請小心，這些人要踩煞車：
● 高尿酸 / 痛風。
● 心血管疾病。
● 腎臟病友。
最後曾建銘提出「安心吃蟹 3 秘訣」：
1. 份量控制：一次半隻剛剛好（等於一份蛋白質）。
2. 烹調單純：清蒸最好！重油重鹹只會變成身體的「壓力測試」。
3. 拒絕混搭：吃螃蟹別配酒，這組合是痛風的高速公路。
曾建銘表示，真正的健康，不是什麼都不敢吃，而是懂得 「什麼時候該收手」。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應