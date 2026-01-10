自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》螃蟹很美味 蟹黃危險！營養師建議這樣吃

2026/01/10 07:28

螃蟹雖肥美，營養師曾建銘提醒，高尿酸 、痛風、心血管疾病、腎臟病友要減少吃蟹黃以及蟹膏。示意圖。（圖取自freepik）

螃蟹雖肥美，營養師曾建銘提醒，高尿酸 、痛風、心血管疾病、腎臟病友要減少吃蟹黃以及蟹膏。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕疑似氣候影響，原本秋冬季節上市的台灣紅蟳，數量較往年少許多。近日不少吃到飽餐廳推出與螃蟹相關的套餐，但要怎麼吃，肥美的螃蟹才不會瞬間變成「痛風套餐」？

李氏聯合診所營養師曾建銘​在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，秋蟹肥美，但你是「吃進營養」還是「吃進負擔」？並提供「螃蟹拆解術」：

​綠區（營養亮點）：蟹肉

是優質蛋白質！脂肪不高，還含有鋅與硒，對免疫力有幫助。

​紅區（危險地帶）：蟹膏、蟹黃

雖然香，但膽固醇與普林含量極高。身體健康的人偶爾吃沒事；請小心，這些人要踩煞車：

● 高尿酸 / 痛風。

● 心血管疾病。

● 腎臟病友。

​最後曾建銘提出「安心吃蟹 3 秘訣」：

1. 份量控制：一次半隻剛剛好（等於一份蛋白質）。

2. 烹調單純：清蒸最好！重油重鹹只會變成身體的「壓力測試」。

3. 拒絕混搭：吃螃蟹別配酒，這組合是痛風的高速公路。

曾建銘表示，真正的健康，不是什麼都不敢吃，而是懂得 「什麼時候該收手」。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中