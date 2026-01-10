健康網》螃蟹很美味 蟹黃危險！營養師建議這樣吃

螃蟹雖肥美，營養師曾建銘提醒，高尿酸 、痛風、心血管疾病、腎臟病友要減少吃蟹黃以及蟹膏。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕疑似氣候影響，原本秋冬季節上市的台灣紅蟳，數量較往年少許多。近日不少吃到飽餐廳推出與螃蟹相關的套餐，但要怎麼吃，肥美的螃蟹才不會瞬間變成「痛風套餐」？

李氏聯合診所營養師曾建銘​在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，秋蟹肥美，但你是「吃進營養」還是「吃進負擔」？並提供「螃蟹拆解術」：

​綠區（營養亮點）：蟹肉

是優質蛋白質！脂肪不高，還含有鋅與硒，對免疫力有幫助。

​紅區（危險地帶）：蟹膏、蟹黃

雖然香，但膽固醇與普林含量極高。身體健康的人偶爾吃沒事；請小心，這些人要踩煞車：

● 高尿酸 / 痛風。

● 心血管疾病。

● 腎臟病友。

​最後曾建銘提出「安心吃蟹 3 秘訣」：

1. 份量控制：一次半隻剛剛好（等於一份蛋白質）。

2. 烹調單純：清蒸最好！重油重鹹只會變成身體的「壓力測試」。

3. 拒絕混搭：吃螃蟹別配酒，這組合是痛風的高速公路。

曾建銘表示，真正的健康，不是什麼都不敢吃，而是懂得 「什麼時候該收手」。

