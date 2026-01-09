自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》藥效失靈？ 研究：腸道菌群恐暗中「護航」敏感菌

2026/01/09 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

許多常用藥物不只影響人體，也會直接抑制腸道細菌生長。不過，在真正複雜的腸道菌社群裡，單株菌的藥物反應是否還成立？不同細菌之間會不會彼此「護航」或「連坐」？

這篇Cell. 2024 Oct 31;187（22）:6346-6357.e20.的研究團隊用30種藥物測試一個含32種細菌的「合成腸道菌社群」，並和每種菌單獨培養時的藥物反應比較。結果發現，大多數情況下反應一致，但有26%出現「社群行為」。其中「交叉保護」（敏感菌在群體裡被保護）出現率比「交叉增敏」（敏感菌在群體裡更脆弱）多6倍。不過，當藥物濃度升高時，保護效應減弱而增敏效應增加，顯示社群韌性可能在高壓下崩潰。代謝分析顯示，藥物的生物轉化和生物累積是造成群體保護的機制。研究還舉例：某些菌種表現的硝基還原酶可以降解驅蟲藥尼可沙胺，進而同時保護自己與敏感菌同伴。

這項研究揭露了腸道菌群在面對藥物時的「群體智慧」：有些細菌能代謝或吸收藥物，意外地保護了旁邊的敏感菌，使藥物效果打折扣；但藥量過高時，這個防護網也可能瓦解。對我們而言，藥物並非只和人體互動，還會牽動腸道菌的生態平衡，進而影響療效、副作用或抗藥性風險。未來醫師在開藥、藥師在配方，以及我們自己服藥時，都應意識到腸道菌群是「隱形參與者」，也許透過益生菌或飲食調整能更好地管理藥物與腸道菌的互動。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

