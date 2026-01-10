健康網》寒流泡腳助眠又紓壓 醫推「黃金3法則」 5族群有禁忌

科博特診所院長劉博仁分享，國外研究指出泡腳有助改善失眠、放鬆減壓，但他也提醒5族群如糖尿病患者有禁忌；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期寒流來襲，許多人常會覺得手腳冰冷難入睡；或是想說可以去泡泡足湯，但又察覺效果不佳。對此，科博特診所院長劉博仁分享，除國外研究泡腳有助改善失眠、放鬆減壓，他也推薦水溫控制在攝氏40到42度、水位超過腳踝、時間勿超過20分鐘的「黃金泡腳法」。不過，雖然足浴好處多，提醒糖尿病患者、嚴重靜脈曲張、動脈血管疾病、足部有傷口或急性感染、吃太飽或剛喝完酒等5族群尤應避免，以免病情加重或引發頭暈、心血管意外。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，根據 2024-2025年發表的多項系統性回顧文獻，特別是發表在《BMC Geriatrics》及相關臨床研究期刊上的數據，科學家證實了泡腳對人體有明確的生理機轉，主要有以下兩大好處：啟動「睡眠開關」，改善失眠；調節自律神經，放鬆減壓。

那麼，熱水足浴怎麼做最正確？劉博仁建議，標準是泡到背部或額頭微微發汗就可停止，千萬不要泡到大汗淋漓，並應掌握以下3原則，才能泡得安全又有效：

1.水溫控制在攝氏40到42度最完美，也不會燙傷肌膚，尤其長輩或敏感肌膚者，建議不超過攝氏40度。

2.水位高度一定要蓋過腳踝，最好能超過三陰交穴，有助促進全身血液回流。

3.時間以20分鐘為限，泡太久可能導致心跳過快、過度流汗造成脫水或頭暈。

泡腳雖然益處多，劉博仁也特別提醒對於下列5族群有禁忌：

●糖尿病患者：這是最大的禁忌。糖尿病朋友常併發周邊神經病變，對「熱」的感覺遲鈍。常常水已經燙到起水泡了，患者還覺得「不夠熱」。嚴重可能導致燙傷、感染甚至截肢。

●嚴重的靜脈曲張（Varicose Veins）：靜脈曲張是因為血管瓣膜功能失調。高溫會讓血管更擴張，導致更多血液淤積在腿部無法回流，反而讓腳更腫、更痛，甚至加重病情。

●嚴重的動脈血管疾病（缺血性腿痛）：若走路走不遠腳就會痛（間歇性跛行），代表動脈阻塞。熱水會加速組織代謝、增加耗氧量，足浴反而可能導致組織缺血壞死。

●足部有傷口或急性感染：蜂窩性組織炎、剛受傷的傷口都不宜碰水，以免感染擴散。

●吃太飽或剛喝完酒：飯後1小時內泡腳，血液會分散胃部血流，影響消化；酒後泡腳則會加速血液循環，容易引發頭暈或心血管意外。

