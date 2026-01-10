自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流泡腳助眠又紓壓 醫推「黃金3法則」 5族群有禁忌

2026/01/10 15:45

科博特診所院長劉博仁分享，國外研究指出泡腳有助改善失眠、放鬆減壓，但他也提醒5族群如糖尿病患者有禁忌；情境照。（圖取自freepik）

科博特診所院長劉博仁分享，國外研究指出泡腳有助改善失眠、放鬆減壓，但他也提醒5族群如糖尿病患者有禁忌；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期寒流來襲，許多人常會覺得手腳冰冷難入睡；或是想說可以去泡泡足湯，但又察覺效果不佳。對此，科博特診所院長劉博仁分享，除國外研究泡腳有助改善失眠、放鬆減壓，他也推薦水溫控制在攝氏40到42度、水位超過腳踝、時間勿超過20分鐘的「黃金泡腳法」。不過，雖然足浴好處多，提醒糖尿病患者、嚴重靜脈曲張、動脈血管疾病、足部有傷口或急性感染、吃太飽或剛喝完酒等5族群尤應避免，以免病情加重或引發頭暈、心血管意外。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，根據 2024-2025年發表的多項系統性回顧文獻，特別是發表在《BMC Geriatrics》及相關臨床研究期刊上的數據，科學家證實了泡腳對人體有明確的生理機轉，主要有以下兩大好處：啟動「睡眠開關」，改善失眠；調節自律神經，放鬆減壓。

那麼，熱水足浴怎麼做最正確？劉博仁建議，標準是泡到背部或額頭微微發汗就可停止，千萬不要泡到大汗淋漓，並應掌握以下3原則，才能泡得安全又有效：

1.水溫控制在攝氏40到42度最完美，也不會燙傷肌膚，尤其長輩或敏感肌膚者，建議不超過攝氏40度。

2.水位高度一定要蓋過腳踝，最好能超過三陰交穴，有助促進全身血液回流。

3.時間以20分鐘為限，泡太久可能導致心跳過快、過度流汗造成脫水或頭暈。

泡腳雖然益處多，劉博仁也特別提醒對於下列5族群有禁忌：

糖尿病患者：這是最大的禁忌。糖尿病朋友常併發周邊神經病變，對「熱」的感覺遲鈍。常常水已經燙到起水泡了，患者還覺得「不夠熱」。嚴重可能導致燙傷、感染甚至截肢。

嚴重的靜脈曲張（Varicose Veins）：靜脈曲張是因為血管瓣膜功能失調。高溫會讓血管更擴張，導致更多血液淤積在腿部無法回流，反而讓腳更腫、更痛，甚至加重病情。

嚴重的動脈血管疾病（缺血性腿痛）：若走路走不遠腳就會痛（間歇性跛行），代表動脈阻塞。熱水會加速組織代謝、增加耗氧量，足浴反而可能導致組織缺血壞死。

足部有傷口或急性感染：蜂窩性組織炎、剛受傷的傷口都不宜碰水，以免感染擴散。

吃太飽或剛喝完酒：飯後1小時內泡腳，血液會分散胃部血流，影響消化；酒後泡腳則會加速血液循環，容易引發頭暈或心血管意外。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中