健康 > 名人健康事

前日相菅直人失智》照顧失智長輩怎麼做？ 照護4步驟一次看

2026/01/08 15:37

日本前首相菅直人驚傳失智症，消息一出引發各方關心失智症照護問題。（資料照、記者王文麟攝）

〔健康頻道／綜合報導〕日本前首相菅直人驚傳失智症，他曾經帶領日本走過311大地震，其夫人菅伸子近期坦言丈夫已不記得2011年東日本大震災相關事件，目前已進入到全面性日常生活照護狀態。有關失智症照護，民眾應該如何設定計畫？衛福部長照司衛教資料建議，除了盡速就醫、定期回診、了解失智症疾病變化外，更要善用長期照顧資源，對於照務顧者及長輩都有幫助。

菅伸子表示，今年適逢東日本大震災15週年，外界陸續提出專訪邀請，但菅直人已完全不記得往事，菅直人現年80歲，目前被評定為須照護等級3，已開始出現明顯失智症。據悉，需照護等級3意指需全面性日常生活照護，且多伴隨認知功能衰退等症狀。

衛福部長照司衛教資料表示，失智症是一種疾病現象，並非正常老化現象；失智症屬於一群症狀的組合，主要為記憶力減退及影響認知功能，認知功能包含語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等功能退化，罹患失智症也可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀。

為失智長輩設定照護計畫

衛福部長照司說明，失智症雖然是不可逆疾病，但透過了解失智症病程變化、重新建立生活模式，積極善用政府資源，就能減輕照顧壓力，建議不妨從以下4項步驟，妥善擬定照護計畫：

●盡速就醫，定期回診

如果發現長輩有疑似失智前兆，務必儘速就醫，由專業醫師提供診斷與建議，並安排進行臨床失智評估量表，及早確認，並多利用各縣市失智症共同照護中心所提供專業諮詢與協助。

●了解失智症疾病變化

罹患失智症會有一定疾病進展的時程，透過定期就醫，預先了解各時程變化，或可以利用各縣市失智社區服務據點開設的照顧者相關課程，多認識失智症相關疾病表現與照顧技巧，才不會手忙腳亂。

●善用長期照顧資源

確診失智症後，可向各縣市長期照顧管理中心提出申請長照服務，會由長期照顧管理專員評估，如符合長照需要等級第2級以上者，依照顧需要提供照顧及專業服務、交通接送、喘息服務、輔具租借購買及居家無障礙環境改善等4大長照服務。

如還未符合長照需要等級者，照管中心會協助轉介至失智症共同照護中心，提供個案服務。

若親友失智症狀伴隨嚴重問題行為，主要照顧者照顧壓力已不堪負荷，可考慮使用住宿式長照服務或團體家屋。

●建立生活習慣，避免單一照顧者

失智照護是長期抗戰，避免讓長輩習慣單一照顧者，對照務顧者及長輩都是好的照護安排；失智確診後，盤點提供照顧的家庭成員，申請長照服務，配合長照服務使用項目，例如固定時間到日間照顧中心，或是有居服員到家中提供服務，重新建立長輩生活習慣。

