健康 > 杏林動態

減少反覆扎針 衛福部苗栗醫院PICC守護病人治療品質

2026/01/08 15:37

醫護人員透過超音波導引，搭配嚴格無菌操作，讓PICC導管放置更精準、安全。（苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名正接受乳癌治療的中年婦女，因合併肺炎併發呼吸衰竭，被送至衛生福利部苗栗醫院加護病房治療，期間需依賴呼吸器輔助呼吸，並接受長期抗生素靜脈注射。隨著住院時間拉長，病人與家屬的擔憂和焦慮也逐漸增加，尤其對於反覆扎針的疼痛，以及針孔可能引發的併發症風險感到不安。

苗栗醫院醫療團隊注意到，這名患者手背與手臂上逐漸增加的針孔與瘀青，不僅造成身體不適，也加重心理壓力。為能在不中斷治療的前提下，減輕病人疼痛、提升治療安全性，經加護病房與放射科跨領域團隊的討論後，決定改採「PICC 週邊置入中心靜脈導管」，為病人建立一條穩定、安全的長期點滴「專用管路」。

院方在建置PICC長期點滴管路過程中，醫療團隊全程使用超音波引導，並嚴格遵守無菌操作規範，確保管路置入位置更精準且更安全。置管完成後，日後的抗生素與各項點滴治療，皆可透過這條「專用管路」進行，大幅減少反覆扎針需求，病人與家屬對治療過程的擔憂也明顯降低許多。

苗栗醫院醫務秘書兼放射診斷科主任徐庸醫師說明，PICC是從上臂靜脈置入一條細長導管，順著血管一路送到接近心臟的大靜脈，之後需要打點滴或抽血時，都可以直接透過這條管子來給予。相較於傳統中央靜脈導管，PICC能降低氣胸、血胸和大量出血等併發症風險，且若妥善照護，其使用期限可長達6個月，能有效減輕病人反覆扎針的痛苦和風險。

院方也提醒民眾，若家中長輩或親友因癌症、感染或其他疾病，需要長期打點滴、打營養劑或靜脈給藥，且經常出現「血管很難找」、「常常打針打到瘀青」的情況，都可以在門診或住院時，主動和醫師、護理師討論，評估是否適合使用 PICC 等長期靜脈管路，以提升治療舒適度與生活品質。

PICC 長期點滴管路放置好，打藥免煩惱，大幅減少病人反覆扎針的痛苦和風險。（苗栗醫院提供）

