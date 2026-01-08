自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

別急著說沒救！8旬癌末翁臥床10年 健保放射治療消除10公分腫瘤

2026/01/08 15:12

80歲林姓老翁確診為第四期頭頸癌，透過健保給付的放射線治療，原本近10公分的惡性腫瘤竟奇蹟般幾乎完全消失。（彰化醫院提供）

80歲林姓老翁確診為第四期頭頸癌，透過健保給付的放射線治療，原本近10公分的惡性腫瘤竟奇蹟般幾乎完全消失。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的還可以治！高齡80歲、長期臥床的林姓老翁，四個月前發現右頸部長出一顆10公分的巨大腫瘤，確診為第四期頭頸癌，家屬陷入「治療是否徒增痛苦」的掙扎，最後在衛福部彰化醫院建議下，採用健保給付的放射線治療，經過兩個月療程，原本近10公分的惡性腫瘤竟奇蹟般幾乎完全消失，為高齡癌末患者的治療帶來一道曙光。

林翁子女表示，父親年輕時菸酒不離身，患有高血壓，10年前因出血性腦中風後復原不佳，從此臥床住進安養中心。「原本以為爸爸的人生就這樣平靜到終老」，沒想到4個月前右頸突然冒出巨大腫塊，確診竟是第4期頭頸癌，消息令人晴天霹靂。

彰化醫院表示，面對高齡、長期臥床又癌末的父親，林家子女們陷入艱難抉擇，「爸爸身體這麼虛弱，治療會不會只是讓他更痛苦？」、「癌症末期，治療還有意義嗎？」多數家人傾向放棄積極治療，唯獨林太太不願輕言放棄，希望能替丈夫爭取活下去的一線可能。

「治療不是只能二選一」，彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，林翁體力與免疫力大幅受限，採用化療風險過高，副作用恐難承受。經醫療團隊多次討論與向家屬説明治療目標後，雙方達成共識，改採負擔較低、全額健保給付的放射線治療模式。

張博竣說，林翁隨即展開為期兩個月、共35次的「電療」，途中雖出現疲倦與皮膚反應，但仍順利完成療程。療程結束後，頸部原本明顯突出的10公分腫瘤竟幾乎完全消失，治療效果遠超預期，家屬臉上也露出了久違的笑容。

「不要急著說沒救」張博竣表示，現今醫療技術持續進步，抗癌方式日益多元，即使高齡患者也有適合的治療選擇，這起成功案例證明，只要評估仔細、選擇適合方式，即使全靠健保支持，也能為患者帶來實質療效。

林姓老翁右頸部長出一顆10公分的巨大腫瘤（黑圈處），確診為第四期頭頸癌。（彰化醫院提供）

林姓老翁右頸部長出一顆10公分的巨大腫瘤（黑圈處），確診為第四期頭頸癌。（彰化醫院提供）

彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，現今醫療技術進步，抗癌方式日益多元，即使高齡患者也有適合的治療選擇。（彰化醫院提供）

彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，現今醫療技術進步，抗癌方式日益多元，即使高齡患者也有適合的治療選擇。（彰化醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中