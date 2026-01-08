別急著說沒救！8旬癌末翁臥床10年 健保放射治療消除10公分腫瘤

80歲林姓老翁確診為第四期頭頸癌，透過健保給付的放射線治療，原本近10公分的惡性腫瘤竟奇蹟般幾乎完全消失。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的還可以治！高齡80歲、長期臥床的林姓老翁，四個月前發現右頸部長出一顆10公分的巨大腫瘤，確診為第四期頭頸癌，家屬陷入「治療是否徒增痛苦」的掙扎，最後在衛福部彰化醫院建議下，採用健保給付的放射線治療，經過兩個月療程，原本近10公分的惡性腫瘤竟奇蹟般幾乎完全消失，為高齡癌末患者的治療帶來一道曙光。

林翁子女表示，父親年輕時菸酒不離身，患有高血壓，10年前因出血性腦中風後復原不佳，從此臥床住進安養中心。「原本以為爸爸的人生就這樣平靜到終老」，沒想到4個月前右頸突然冒出巨大腫塊，確診竟是第4期頭頸癌，消息令人晴天霹靂。

彰化醫院表示，面對高齡、長期臥床又癌末的父親，林家子女們陷入艱難抉擇，「爸爸身體這麼虛弱，治療會不會只是讓他更痛苦？」、「癌症末期，治療還有意義嗎？」多數家人傾向放棄積極治療，唯獨林太太不願輕言放棄，希望能替丈夫爭取活下去的一線可能。

「治療不是只能二選一」，彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，林翁體力與免疫力大幅受限，採用化療風險過高，副作用恐難承受。經醫療團隊多次討論與向家屬説明治療目標後，雙方達成共識，改採負擔較低、全額健保給付的放射線治療模式。

張博竣說，林翁隨即展開為期兩個月、共35次的「電療」，途中雖出現疲倦與皮膚反應，但仍順利完成療程。療程結束後，頸部原本明顯突出的10公分腫瘤竟幾乎完全消失，治療效果遠超預期，家屬臉上也露出了久違的笑容。

「不要急著說沒救」張博竣表示，現今醫療技術持續進步，抗癌方式日益多元，即使高齡患者也有適合的治療選擇，這起成功案例證明，只要評估仔細、選擇適合方式，即使全靠健保支持，也能為患者帶來實質療效。

林姓老翁右頸部長出一顆10公分的巨大腫瘤（黑圈處），確診為第四期頭頸癌。（彰化醫院提供）

彰化醫院放射腫瘤科醫師張博竣表示，現今醫療技術進步，抗癌方式日益多元，即使高齡患者也有適合的治療選擇。（彰化醫院提供）

