健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「慈濟光隆日間照顧中心」揭牌 基隆首座校園轉型日照機構

2026/01/08 15:20

面對高齡化與少子化趨勢，基隆市「慈濟光隆日間照顧中心」今天（8日）舉行揭牌儀式。（記者俞肇福攝）

面對高齡化與少子化趨勢，基隆市「慈濟光隆日間照顧中心」今天（8日）舉行揭牌儀式。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕面對高齡化與少子化趨勢，基隆市「慈濟光隆日間照顧中心」今（8）日舉行揭牌儀式。該中心由慈濟基金會設立，進駐百年學府光隆家商校園，成為基隆市首座由校園空間轉型設立的日間照顧機構。基隆市長謝國樑與基隆議長童子瑋、基隆市副市長邱佩琳共同出席揭牌，肯定慈濟與光隆家商承襲百年教育精神，跨域投入長期照顧服務，為基隆長照量能注入新動力。謝國樑表示，這不僅是空間活化，更是城市回應高齡化的重要一步。

慈濟光隆日間照顧中心除提供生活照顧與營養餐飲外，亦規劃健康促進、團體互動及文康休閒等多元課程，透過專業活動設計，協助長者維持身心功能、促進人際交流，提升整體生活品質，同時也提供家屬照顧指導與諮詢服務，減輕家庭照顧壓力。揭牌儀式當日，慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝等人亦到場共襄盛舉。

謝國樑指出，面對高齡化與少子化趨勢，市府持續積極推動長照政策，3年多來成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合並強化各項服務量能。基隆市日間照顧中心已在3年內由9家成長至12家（包含慈濟光隆），另有7家持續籌設中，預計於未來1年多陸續完成，逐步回應市民對長照服務的實際需求。他也特別指出，此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，不僅延續校園公共價值，也展現跨域合作的創新典範。

基隆市議長童子瑋談到，他非常開心回到他的母校。他還是幼童時，曾經就讀過光隆家商附設幼兒園，他沒想過有朝一日會再回來母校，參加「慈濟光隆日間照顧中心」揭牌活動；非常感謝百年來，基隆顏家先是投身教育作育英才。現在因為少子化加上高齡化社會來臨，又把校舍捐出來做日間長照中心造福鄉梓；他也要感謝慈濟基金會多年來投入醫療照護與社福工作不遺餘力。「慈濟光隆日間照顧中心」成立，對於地方長者與家庭建立可長期依靠的支持系統，讓長者能在熟悉的社區中，獲得安全、有尊嚴的照顧。

民進黨提名的基隆市長參選人、基隆議長童子瑋今天參加「慈濟光隆日間照顧中心」爆料，沒想到事隔多年還能回到母校光家家商；童子瑋說，他是光隆家商附設幼兒園畢業生，引起台下哄堂大笑。（記者俞肇福攝）

民進黨提名的基隆市長參選人、基隆議長童子瑋今天參加「慈濟光隆日間照顧中心」爆料，沒想到事隔多年還能回到母校光家家商；童子瑋說，他是光隆家商附設幼兒園畢業生，引起台下哄堂大笑。（記者俞肇福攝）

面對高齡化與少子化趨勢，基隆市「慈濟光隆日間照顧中心」今天（8日）舉行揭牌儀式。（記者俞肇福攝）

面對高齡化與少子化趨勢，基隆市「慈濟光隆日間照顧中心」今天（8日）舉行揭牌儀式。（記者俞肇福攝）

