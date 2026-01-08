大林慈濟醫師變身健身猛男 硬舉200公斤獲獎分享重訓「撇步」

大林慈濟醫院醫師洪英俊成功挑戰200公斤硬舉，突破自我。（大林慈濟醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕大林慈濟醫院婦產部生殖內分泌科主任洪英俊是不孕症專家，在嘉義慈濟診所活齡運動中心上課、重量訓練，變身健身猛男，去年12月參加第5屆聖誕老人聖誕老人六角槓硬舉大賽，在60到69歲組以硬舉200公斤獲銅牌，他分享恢復肌肉痠痛方法，鼓勵中高齡民眾透過重訓維持健康。

66歲洪英俊說，以前都在家自主訓練但進步很慢，去年與教練討論後改變策略，一週兩次、每次1小時到活齡運動中心上課訓練，設定年度目標要挑戰200公斤硬舉，很高興此次比賽成功舉起200公斤，突破自己紀錄，達成目標。

不孕症專家洪英俊（左）重量訓練有成，去年底硬舉200公斤，獲聖誕老人硬舉比賽獲銅牌。右為教練王皓譽。（大林慈濟醫院提供）

洪英俊表示，許多民眾對重量訓練的迷思就是練愈多、進步愈快，然而重量訓練的本質，是先破壞肌肉，再修復、重組肌肉成更強的狀態，如果只破壞、不修復，反而讓身體愈來愈虛弱，還會增加受傷風險，重訓關鍵點應在訓練後的休息與恢復。

洪英俊說，平時可針對痠痛部位，使用電動按摩棒按摩臀肌、後大腿及背部，並補充高單位維他命C，加速肌肉修復，在家如要繼續運動，要做沒運動到的部位，否則就休息，讓肌肉修復。

飲食方面，他說，訓練前會攝取地瓜等好的澱粉類以提供能量；訓練後會補充約100公克鷹嘴豆或毛豆等蛋白質，幫助肌肉修復。此外，每天攝取1到2包維他命C，也是他加速恢復的小秘方。

活齡運動中心教練王皓譽表示，洪醫師的姿勢起初不標準還駝背，透過調整姿勢、逐步增加重量發掘潛力。肌力訓練不只是年輕人的專利，對長輩而言，能更有效預防肌少症、增加骨質密度，降低跌倒的風險。

教練王皓譽指導醫師洪英俊（右）重量訓練、增加肌力。（大林慈濟醫院提供）

嘉義活齡運動中心第一期培訓4名種子教師，今年1月起每週二上午8點至8點半慈濟竹崎環保站、9點半至10點在慈濟嘉義園區環保站開設運動課程，為期3個月，完全免費，歡迎社區民眾參加。

