改抽加熱菸能戒菸？研究：反而更容易破戒

研究發現，加熱菸等新興菸品，對人體細胞與器官造成負擔；示意圖。（資料照，記者林志怡攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部近日依「指定菸品健康風險評估審查辦法」及相關審查程序，針對2家業者提出的14項加熱菸申請案，作成「有條件通過」的行政處分。國健署強調，審查通過並不代表產品安全或具有減害效果，新興菸品絕非健康選項，對心肺造成的危害不亞於傳統紙菸，甚至可能增加戒菸難度，呼籲民眾不要被行銷話術誤導，唯有拒絕所有菸品、積極戒菸，才是真正保護健康的方法。

針對「新興菸品可以減害」的說法，國健署長沈靜芬指出，多項國際醫學期刊研究已明確顯示，新興菸品對人體的傷害不僅存在，且具有立即性與可觀察性。研究發現，加熱菸等新興菸品產生的氣霧中，仍含有乙醛、甲醛等因熱裂解所形成的致癌毒素，對人體細胞與器官造成負擔。

另有研究指出，即使短暫使用新興菸品，也會立即導致動脈僵硬度增加、血壓上升，並顯著提高血小板形成血栓的能力。長期使用，恐增加動脈粥狀硬化與心血管疾病風險。在肺部健康方面，實驗顯示，改用新興菸品並無法改善肺部清除細菌的能力，其造成的肺部發炎與組織損傷程度，與吸食傳統紙菸相近。整體研究結果一致指出，無論是紙菸或新興菸品，對心肺功能的傷害風險都沒有降低。

沈靜芬也提醒，新興菸品不僅無助戒菸，反而可能增加復吸風險。日本大型長期追蹤研究顯示，原本有戒菸意願的人，若改用新興菸品，成功戒菸的機率反而較低；而曾經戒菸者一旦接觸新興菸品，重新吸食紙菸的風險增加1.54倍。這顯示新興菸品容易造成「雙重使用」，加深尼古丁成癮，而非幫助脫離菸癮。

沈靜芬呼籲，無論是傳統菸品或新興菸品，都會危害個人與他人健康，二手菸與三手菸同樣不可輕忽。從今天開始拒絕所有菸品、尋求專業戒菸資源，才是邁向健康未來的正確選擇。

