健康網》阿嬤肌肉痠狂擦止痛藥膏損健康？ 藥師警：過量恐腎衰竭

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，外用止痛藥膏並非完全不會被身體吸收，尤其長期大面積或頻繁塗抹的情況下，尤需注意副作用風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌肉痠痛擦止痛藥，竟擦到腎衰竭、洗腎！彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲表示，國外文獻曾紀錄1位74歲的婦人因呼吸喘不過氣、腳水腫而就醫，經檢查發現有腎病症候群，用藥治療腎功能卻持續惡化，甚至需要洗腎。直到護理人員發現，婦人為緩解身體肌肉痠痛，長期頻繁大量塗抹止痛藥膏，藥膏透過皮膚吸收進入血液，才會對腎臟造成影響。提醒年長、腎功能較差等族群，使用這類外用藥時，尤需特別留意副作用風險。

外用止痛藥膏造成腎臟功能惡化？洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文分享1則國外真實案例，1名7旬婦人連續6週一直感到呼吸喘不過氣、腳水腫，就醫檢查發現尿蛋白非常高、血中白蛋白過低（17g/L）、腎功能也變差（肌酸酐169μmol/L），呈現典型腎病症候群（Nephrotic Syndrome）症狀。起初老婦被診斷為泌尿道感染，給予抗生素、利尿劑治療，但腎功能仍持續惡化，甚至因此緊急轉院。

請繼續往下閱讀...

轉院後，醫師進一步檢查發現，婦人有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，情況並不尋常。臨床上腎病症候群、腎間質腎炎同時出現，直指與非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）相關。但病人與家屬均表示沒吃任何止痛藥，家庭醫師也未曾開藥。因此，醫師便將藥物都停掉，未料婦人仍腎功能差，甚至需要洗腎。

婦人未吃止痛藥，腎功能卻變差，令人不解。直至護理人員某日發現老婦為緩解肩膀、背部肌肉痠痛，每天都使用2次止痛藥膏（piroxicam gel），6週總共用了3條大管藥膏。洪正憲說明，piroxicam雖是非類固醇消炎止痛的外用藥膏，仍有可能透過皮膚吸收進入血液循環，進而對腎臟造成影響。停用後，老婦腎功能迅速改善，不需再洗腎，3週後腎功能幾乎恢復正常。

洪正憲叮嚀，外用藥膏只要依照指示使用，整體來說是安全的。但外用藥並非完全不會被身體吸收，尤其在長時間、大片面積或頻繁塗抹的情況下，藥物仍可能進入體內，累積的劑量往往比想像中更多。尤其提醒年長者、腎功能較差的族群，使用這類外用藥時更須特別留意，務必依照醫囑或藥師建議，避免自行長期使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法