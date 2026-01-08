自由電子報
瘦瘦針一停藥就慘了？ 研究：1.5年打回原形 復胖速度這款最快

2026/01/08 12:14

牛津大學研究示警，停用Ozempic（胰妥善）與Wegovy（週纖達）等強效「瘦瘦針」後，復胖速度驚人，平均每月增重0.8公斤，恐在1.5年內打回原形。圖為諾和諾德生產的相關藥物。（路透檔案照）

牛津大學研究示警，停用Ozempic（胰妥善）與Wegovy（週纖達）等強效「瘦瘦針」後，復胖速度驚人，平均每月增重0.8公斤，恐在1.5年內打回原形。圖為諾和諾德生產的相關藥物。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕依賴「瘦瘦針」減肥的民眾請注意，這可能是一條不歸路。據《路透》報導，一項發表於《英國醫學期刊》（The BMJ）的大型研究指出，一旦停止服用減肥藥物，藥物帶來的體重減輕與健康益處將在兩年內消失殆盡；且越是強效的藥物，停藥後的復胖速度反而越快。

停藥1.5年打回原形 健康紅利全歸零

這項由牛津大學主導的研究，綜合分析了37項試驗、共9341名肥胖或過重患者的數據，涵蓋18種不同的減肥藥物。結果發現，患者在停藥後，平均每個月會復胖近1磅（約0.4公斤），預計在停藥後1.7年內就會恢復到治療前的體重。

更令人擔憂的是，藥物帶來的健康紅利也將隨之而去。研究顯示，因減肥而改善的心血管風險因子，如血壓和膽固醇水平，平均在停藥後1.4年內就會回升至治療前的數值。

研究中約半數患者使用的是GLP-1類藥物，其中包含Semaglutide（商品名Ozempic 胰妥善、Wegovy 週纖達）和Tirzepatide（商品名Mounjaro 猛健樂、Zepbound）。數據揭露，使用這些強效藥物的患者停藥後，復胖速度更快，平均每月增加近1.8磅（約0.8公斤）。

牛津大學資深研究員庫圖基迪斯（Dimitrios Koutoukidis）解釋，這是因為使用Semaglutide或Tirzepatide的人最初減掉的體重更多，因此反彈的幅度也更大。這類強效藥物的使用者，大約在停藥後1.5年就會回到體重基準線，比其他藥物的1.7年還要快。

藥物減肥復胖率 高於行為治療

研究還發現一個殘酷事實：無論減掉了多少體重，依賴藥物減肥後的每月復胖速度，都比透過「行為體重管理計畫」（如飲食控制與運動）來得快。儘管這項回溯性研究無法確定哪些患者較能維持體重，庫圖基迪斯坦言，找出「誰能不復胖」仍是減肥研究中尚未解開的聖杯。

