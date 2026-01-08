自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

減糖護腎！「211TOP餐盤飲食法」以蔬食出發 有效延緩腎臟病惡化

2026/01/08 12:00

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳分享211TOP餐盤原則，定量主食7分滿吃法。（記者黃政嘉攝）

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳分享211TOP餐盤原則，定量主食7分滿吃法。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名60歲的黃姓婦人10年前被診斷出糖尿病便努力控制飲食，近期看診追蹤卻發現腎功能指數下降，讓她擔心到不敢吃東西也睡不著，黃婦到台北慈濟醫院就診，醫師除了給予藥物治療，也建議採用以蔬食為主的「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供飲食指導，數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重恢復健康，生活也恢復安心與穩定。

台北慈濟醫院今舉行「減糖護腎 211TOP 蔬食健康餐盤」新書分享記者會，腎臟內科醫師王奕淳基於臨床需求，攜手營養師團隊，參考 2022 年 KDIGO 國際指引，設計出 211TOP 餐盤原則，並出版《減糖護腎 211TOP 蔬食健康餐盤》書籍。

台北慈濟醫院營養科副主任江政陽建議，每天熱量攝取為每公斤體重25至35大卡。（記者黃政嘉攝）

台北慈濟醫院營養科副主任江政陽建議，每天熱量攝取為每公斤體重25至35大卡。（記者黃政嘉攝）

王奕淳表示，設計此餐盤原則的目的，是希望讓病患知道能吃什麼、均衡營養，蔬食好處是鹼性食物，肉類則是酸性，蔬食能夠排酸，有助腎臟惡化較慢，2代表每天餐盤中，應有一半比例來自蔬菜與水果；1是優質蛋白質與全穀類主食各4分之一；T代表足夠水與無糖茶（Tea）；O是健康好油（Oil）；P是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。這樣以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷的目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。

「減糖護腎！」王奕淳指出，台灣是洗腎王國，全國已有逾8萬人洗腎，是全球洗腎密度最高的地區，其中超過5成病人是糖尿病引起，而且40歲以上，每10個人就可能有糖尿病。他看到許多民眾很年輕就洗腎覺得心痛，這些病人小時候不喝水，只喝含糖飲料、吃速食等，年輕時血糖高也不以為意，糖尿病患者應減糖、精緻澱粉、甜點，若沒好好控制糖尿病，20年後就可能洗腎，飲食控制往往變得更加複雜。

營養科副主任江政陽說，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降。糖尿病、腎臟病人應均衡攝取營養，建議每天熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8 克，重點在於均衡、適量與正確選擇。

台北慈濟醫院今舉行「減糖護腎 211 TOP 蔬食健康餐盤」新書分享記者會。（記者黃政嘉攝）

台北慈濟醫院今舉行「減糖護腎 211 TOP 蔬食健康餐盤」新書分享記者會。（記者黃政嘉攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中