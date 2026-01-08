減糖護腎！「211TOP餐盤飲食法」以蔬食出發 有效延緩腎臟病惡化

台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳分享211TOP餐盤原則，定量主食7分滿吃法。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕1名60歲的黃姓婦人10年前被診斷出糖尿病便努力控制飲食，近期看診追蹤卻發現腎功能指數下降，讓她擔心到不敢吃東西也睡不著，黃婦到台北慈濟醫院就診，醫師除了給予藥物治療，也建議採用以蔬食為主的「211 TOP餐盤」飲食模式，並由營養師與衛教師提供飲食指導，數月後，她的血糖與腎功能逐漸穩定，體重恢復健康，生活也恢復安心與穩定。

台北慈濟醫院今舉行「減糖護腎 211TOP 蔬食健康餐盤」新書分享記者會，腎臟內科醫師王奕淳基於臨床需求，攜手營養師團隊，參考 2022 年 KDIGO 國際指引，設計出 211TOP 餐盤原則，並出版《減糖護腎 211TOP 蔬食健康餐盤》書籍。

台北慈濟醫院營養科副主任江政陽建議，每天熱量攝取為每公斤體重25至35大卡。（記者黃政嘉攝）

王奕淳表示，設計此餐盤原則的目的，是希望讓病患知道能吃什麼、均衡營養，蔬食好處是鹼性食物，肉類則是酸性，蔬食能夠排酸，有助腎臟惡化較慢，2代表每天餐盤中，應有一半比例來自蔬菜與水果；1是優質蛋白質與全穀類主食各4分之一；T代表足夠水與無糖茶（Tea）；O是健康好油（Oil）；P是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。這樣以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷的目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。

「減糖護腎！」王奕淳指出，台灣是洗腎王國，全國已有逾8萬人洗腎，是全球洗腎密度最高的地區，其中超過5成病人是糖尿病引起，而且40歲以上，每10個人就可能有糖尿病。他看到許多民眾很年輕就洗腎覺得心痛，這些病人小時候不喝水，只喝含糖飲料、吃速食等，年輕時血糖高也不以為意，糖尿病患者應減糖、精緻澱粉、甜點，若沒好好控制糖尿病，20年後就可能洗腎，飲食控制往往變得更加複雜。

營養科副主任江政陽說，臨床上常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降。糖尿病、腎臟病人應均衡攝取營養，建議每天熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8 克，重點在於均衡、適量與正確選擇。

台北慈濟醫院今舉行「減糖護腎 211 TOP 蔬食健康餐盤」新書分享記者會。（記者黃政嘉攝）

